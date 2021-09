Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sinan Gümüş'ten açıklama!

Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Sinan Gümüş, Vitor Pereira'nın göreve gelmesinin ardından kadro dışı bırakılmıştı.

Transfer olmayı reddeden Sinan Gümüş için başkan Ali Koç, "Sözleşmesi bitene kadar kenarda oturacak" demişti. Transfer döneminin sona ermesiyle takımda kalan ve çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Sinan Gümüş açıklama yayınladı.

İşte o paylaşım;

"Çok değerli Fenerbahçe Taraftarları!

Son günlerde benimle ilgili birçok haber yapıldı, birçok "bilgi" başlığı altında söylentiler yayıldı. Ama ben sizinle sadece gerçekleri paylaşmak istiyorum...

Ben Fenerbahçe'mize geldiğimde, kamuoyuna hiçbir zaman yansımayan çok büyük fedakarlıklar yaptım ve bundan dolayı hiç pişmanlık duymadım. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp sizi istiyorsa, fedakarlık yapmak zorundasınız. Ben de bu fedakarlığı hem maddi hem de manevi anlamda sonuna kadar yaptım.



Kamuoyunda çizilen Sinan Gümüş profili doğru olsaydı, anlatılmaya çalışıldığı gibi sadece maddiyatı ön planda tutan biri olsaydım, Genova'da bana sunulan son derece cazip şartları bir kenara bırakmaz, hayatıma orada devam ederdim.



Her zaman olduğu gibi, formamın hakkını sonuna kadar vermeye çalıştım, ama kulübümün birkaç hafta önce verdiği karara da saygı duymaktan başka bir çarem yoktu.



Son dönemde birçok kulüp benimle ilgilendi. Her futbolcu gibi, ben de gideceğim kulüp konusunda hür irademi kullanmak istedim. Tek isteğim, her tarafın mutlu olacağı, benim de kariyerime devam edebileceğim bir çözümdü. Benimle ilgileneria kulüplerin büyük bölümüne olumlu yaklaşsam da, maalesef transferini gerçekleşmedi ve buna kesinlikle benim taleplerim sebep olmadı.



Ben hiçbir zaman kendimi Fenerbahçe'den büyük görmedim ve Fenerbahçe'de olmaktan da her zaman gurur duydum. Tüm bu' yaşananlara rağmen bir profesyonel futbolcu olarak çalışmalarıma Ik devam edip kendimi hazır tutacağım] ve ihtiyaç halinde hizmet etmeye hazır olduğumu canı gönülden bilmenizi isterim."