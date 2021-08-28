"3-4 transferle rahat çıkarız"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, orta şekerli bir kura çektiklerini söyledi: "Dün Beşiktaş iyi bir kura çekti, bizimki de orta şekerli. Galatasaray'ın grubu biraz daha zor gözüküyor. Başarılı olup, hep birlikte ülke puanını yükseltmek zorundayız. Bu sene farklı bir enerji yakaladık, hedeflediğimiz 3-4 transferi de gerçekleştirirsek bu gruptan rahat çıkacağımızı düşünüyorum."

MUHAMMED'İ 10 TAKIM İSTEDİ

Gençlerin performansının Pereira'nın başarısı olduğunu belirten Ali Koç, "Muhammed Gümüşkaya'yı 10'a yakın takım istedi. Hocamız 'kesinlikle bırakmayın' dedi. Biz değerlendirebilirdik o teklifleri. Niye bırakmadığını şimdi görüyoruz... 3'lü sistem takıma oturmaya başladı. İsviçre saati gibi çalışabilmesi için, takviyeleri de yapmak zorundayız. Bizi durdurabilecek tek şey sakatlıklar. Milli aradan sonra tam hazır oluruz" diye konuştu.

BAKİ: KADER AĞLARINI ÖRÜYOR

Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, kağıt üstünde güzel bir gruba düştüklerini söyledi: "Olympiakos'un çıkacağını hissettim. Vitor Pereira'nın eski takımı. Onun için de ilginç maç. Orada 2 kupa kazandı ama artık bizimle. Burada kupası yok. Kader ağlarını örüyor. Burada kazanacak artık..."