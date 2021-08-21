Onlara mesai bitmiyor!

Helsinki ile önceki gece Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında karşılaşan F.Bahçe hız kesmiyor. Kanarya, ligin ikinci haftasında oynanacak Antalya karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Finlandiya ekibine karşı 11'de başlayan oyuncular rejenarasyon yaparken, diğer oyuncular taktik çalıştı.

SAKATLARDA SON DAKİKA

Helsinki karşılaşmasında sakatlanan İrfan Can Kahveci ve Filip Novak için dün sarı-lacivetli kulübün sağlık kurulundan açıklama geldi. Her iki futbolcunun çekilen MR'ı sonrası kas yırtılmaları olduğu ifade edildi. Tedavilerine başlanan İrfan Can'ın 10 gün, Filip Novak'ın da yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.