Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mame Thiam'ın yeni adresi Konyaspor!

Kemal Ademi'yi Khimki'ye satan, Sadık Çiftpınar'ın sözleşmesini fesheden ve Ozan Tufan'ı Watford'a göndermek üzere olan Fenerbahçe'de bir ayrılık daha resmiyet kazanıyor. Akşam'da yer alan habere göre teknik direktör Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda kadro dışı bırakılan Mame Thiam'ın yeni takımı belli oldu. Şok karar sonrası Süper Lig'den Antalyaspor, Göztepe ve Sivasspor gibi takımların radarına giren Senegalli futbolcu, transfer için son anda devreye giren Konyaspor'a gidiyor.

3 TAKSİTLE 1 MİLYON EURO

Yeşil-beyazlılar, başarılı futbolcunun transferi için Fenerbahçe'yle anlaşma sağladı. Konyaspor'un 1 milyon euro karşılığında Mame Thiam'ı kadrosuna katacağı ve bonservis bedelini 3 taksitle ödeyeceği öğrenildi.