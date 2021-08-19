Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mame Thiam'ın yeni adresi Konyaspor!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mame Thiam'ın yeni adresi Konyaspor!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda kadro dışı bırakılan isimlerden olan Mame Thiam'ın yeni adresi belli oldu. Golcü oyuncunun Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'la anlaştığı ifade edildi. (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 10:21
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mame Thiam'ın yeni adresi Konyaspor!

Kemal Ademi'yi Khimki'ye satan, Sadık Çiftpınar'ın sözleşmesini fesheden ve Ozan TufanWatford'a göndermek üzere olan Fenerbahçe'de bir ayrılık daha resmiyet kazanıyor. Akşam'da yer alan habere göre teknik direktör Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda kadro dışı bırakılan Mame Thiam'ın yeni takımı belli oldu. Şok karar sonrası Süper Lig'den Antalyaspor, Göztepe ve Sivasspor gibi takımların radarına giren Senegalli futbolcu, transfer için son anda devreye giren Konyaspor'a gidiyor.

3 TAKSİTLE 1 MİLYON EURO

Yeşil-beyazlılar, başarılı futbolcunun transferi için Fenerbahçe'yle anlaşma sağladı. Konyaspor'un 1 milyon euro karşılığında Mame Thiam'ı kadrosuna katacağı ve bonservis bedelini 3 taksitle ödeyeceği öğrenildi.

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