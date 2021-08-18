Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Sead Kolasinac planı hazır! Sözleşmesini feshetmezse...

Sead Kolasinac 'da flaş gelişmeler yaşanıyor. F.Bahçe'nin Boşnak futbolcuyla anlaştığı iddialarının ardından bu oyuncuyu kadrosunda düşünmeyen Arsenal'in bonservis beklentisine girdiği belirtildi.

Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Kolasinac 'ı kadrosunda düşünmeyen İngiliz ekibine bonservis ödemek istemeyen Kanarya, Premier Lig'de transfer sezonunun biteceği 31 Ağustos'u bekleyecek.

Türkiye'de 8 Eylül'de tamamlanacak olan transfer dönemine kadar Arsenal'in Kolosinac ile mukavelesini feshetmesini bekleyecek olan Kanarya, ardından resmi imzaları attırmayı hedefliyor.