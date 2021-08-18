Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Sead Kolasinac planı hazır! Sözleşmesini feshetmezse...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Sead Kolasinac planı hazır! Sözleşmesini feshetmezse...

Son dakika spor haberi... Sezona Adana Demirspor karşısında aldığı 1-0 galibiyetle 3 puanlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de tek hedef sezonu şampiyon olarak tamamlayarak şampiyonluk hasretini dindirmek. Hedefini bu yönde belirleyen Sarı-Lacivertliler, transfer çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı Kanarya'nın listesinde bulunan isimlerden Kolasinac için de yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Sead Kolasinac planı hazır! Sözleşmesini feshetmezse...

Sead Kolasinac'da flaş gelişmeler yaşanıyor. F.Bahçe'nin Boşnak futbolcuyla anlaştığı iddialarının ardından bu oyuncuyu kadrosunda düşünmeyen Arsenal'in bonservis beklentisine girdiği belirtildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Sead Kolasinac planı hazır! Sözleşmesini feshetmezse...

Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Kolasinac'ı kadrosunda düşünmeyen İngiliz ekibine bonservis ödemek istemeyen Kanarya, Premier Lig'de transfer sezonunun biteceği 31 Ağustos'u bekleyecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Sead Kolasinac planı hazır! Sözleşmesini feshetmezse...

Türkiye'de 8 Eylül'de tamamlanacak olan transfer dönemine kadar Arsenal'in Kolosinac ile mukavelesini feshetmesini bekleyecek olan Kanarya, ardından resmi imzaları attırmayı hedefliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Sead Kolasinac planı hazır! Sözleşmesini feshetmezse...

Arsenal, yıldız isimle sözleşmesini feshetmemesi halinde vergilerle birlikte yıllık 5.5 milyon Euro ödeyecek.

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