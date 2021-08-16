Önemli 3 puan

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, lige galibiyetle başladıkları için mutlu olduğunu söyledi. Portekizli çalıştırıcı, zor bir maç olduğunu belirterek, "Adana Demirspor da zaman zaman etkili oynadı. Biz de pozisyonlar bulduk. Bir tanesini değerlendirdik. Önemli olan 3 puandı ve onu da aldık. Daha sezonun başındayız. Transfer çalışmaları sürüyor. Yönetim gerekeni yapacaktır. Daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM

Fenerbahçe'ye şampiyonluk için geldiğini tekrarlayan Portekizli teknik direktör, "Buraya geri döndüm, yarım kalan işimi tamamlamaya döndüm. Fenerbahçe'ye şampiyon olmaya geldim. Bu hikayeyi tamamlamak istiyorum" diye konuştu. Pereira, oyun sistemi hakkında ise, "Önemli olan sistem değil, sahadaki davranışlardır. Sistemimiz değişebilir, önemli olan davranışın değişmemesi" dedi.