Haberler Fenerbahçe Samandıra çalışıyor!

Samandıra çalışıyor!

Sezonun ilk haftasında Adana Demir’e konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Pereira yönetiminde Samandıra’da hız kezmeden çalışıyor. Taktik ağırlıklı bir antrenmanla günü tamamlayan Kanarya’da çalışmalar sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Forma savaşına giren futbolcular, hırslı görüntülerinin yanı sıra neşeli tavırlarıyla da objektiflere yansıdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Samandıra çalışıyor!
Sezonun ilk haftasında Adana Demir'e konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Pereira yönetiminde Samandıra'da hız kezmeden çalışıyor. Taktik ağırlıklı bir antrenmanla günü tamamlayan Kanarya'da çalışmalar sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Forma savaşına giren futbolcular, hırslı görüntülerinin yanı sıra neşeli tavırlarıyla da objektiflere yansıdı.
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