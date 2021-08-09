Samandıra çalışıyor!

Sezonun ilk haftasında Adana Demir’e konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Pereira yönetiminde Samandıra’da hız kezmeden çalışıyor. Taktik ağırlıklı bir antrenmanla günü tamamlayan Kanarya’da çalışmalar sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Forma savaşına giren futbolcular, hırslı görüntülerinin yanı sıra neşeli tavırlarıyla da objektiflere yansıdı.
Sezonun ilk haftasında Adana Demir'e konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Pereira yönetiminde Samandıra'da hız kezmeden çalışıyor. Taktik ağırlıklı bir antrenmanla günü tamamlayan Kanarya'da çalışmalar sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Forma savaşına giren futbolcular, hırslı görüntülerinin yanı sıra neşeli tavırlarıyla da objektiflere yansıdı.