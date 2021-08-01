Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den üçlü transfer harekatı! Vedat Muriqi, Andreas Pereira, Sead Kolasinac...

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya sattığı Vedat Muriqi'den vazgeçmiyor. İtalyan ekibindeki geleceği tartışılan ve teknik direktör Sarri'nin kadrosunda düşünmediği Kosovalı eski golcüsünü tekrar kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, tüm şartları zorluyor. Lazio'nun verdiği 3 günlük izinde İstanbul'a gelen 27 yaşındaki golcünün Fenerbahçeli yöneticilerle görüştüğü ve gelmeye hazır olduğu iddia edilmişti.

Başkan Ali Koç'un bu transfer görüşmesini bizzat kendisinin üstlendiği öğrenilirken, Lazio'lu idarecilerle sıkı pazarlıklarını sürdürüyor. Muriqi'nin yıllık kazancı olan 2.5 milyon euro'yu ödemeye hazır olan sarı-lacivertliler, İtalyan ekibine de bir senelik kiralama bedeli olarak 1 milyon euro'luk bir teklif sundu. Lazio'nun tecrübeli hocası Sarri'nin Vedat Muriqi ile ilgili vereceği kararın netleşmesinin ardından imzaların atılması bekleniyor.