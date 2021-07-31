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Fenerbahçe'nin Greuther Fürth maçı 11'i belli oldu!

Son dakika Fenerbahçe Greuther Fürth maçı haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe hazırlık maçı kapsamında Almanya Bundesliga ekiplerinden Greuther Fürth ile karşı karşıya gelecek. Son hazırlık maçında Hollanda temsilcisi Zwolle ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, rakibini yenerek hazırlıklarına devam etmek istiyor. Fenerbahçe Greuther Fürth maçı ile ilgili sporseveler tarafından araştırmalar da sürüyor. Peki, Fenerbahçe Greuther Fürth maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlacak? Öte yandan maç öncesi Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 18:12 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 19:01
Fenerbahçe'nin Greuther Fürth maçı 11'i belli oldu!

Sezonun başlamasına günler kala son eksiklerini hazırlık maçları ile görmek isteyen Fenerbahçe, Greuther Fürth karşısında önemli bir mücadele verecek. Peki, Fenerbahçe Greuther Fürth maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

FENERBAHÇE GREUTHER FÜRTH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Greuther Fürth maçı, 31 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlacak.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Altay, Tisserand, Attila Szalai, Novak, Osayi - Samuel, Zajc, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Pelkas, Serdar Dursun

FENERBAHÇE'DE GREUTHER FÜRTH MAÇININ BİLETLERİ SATIŞTA

Sarı-lacivetlilerin yarın Greuther Fürth ile oynayacağı hazırlık maçının biletleri dün satışa çıktı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın yalnızca doğu ve batı tribünleri satışa çıkarılırken, bilet fiyatlarının 80 TL olduğu açıklandı. Taraftarların stada girişte HES kodları da kontrol edilecek. Yeni sezon öncesi 4 hazırlık maçı oynayan Fenerbahçe, 4 Ağustos Çarşamba günü de Dinamo Kiev'i konuk edecek.

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı 4 hazırlık maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Romanya ekibi Csikszereda'yı 2-0'la geçen sarı lacivertliler, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni ise 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe, Hollanda Birinci Futbol Ligi ekibi PEC Zwolle ile oynadığı karşılaşmadan ise 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

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