Fenerbahçe'nin Greuther Fürth maçı 11'i belli oldu!

Sezonun başlamasına günler kala son eksiklerini hazırlık maçları ile görmek isteyen Fenerbahçe, Greuther Fürth karşısında önemli bir mücadele verecek. Peki, Fenerbahçe Greuther Fürth maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

FENERBAHÇE GREUTHER FÜRTH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Greuther Fürth maçı, 31 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlacak.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Altay, Tisserand, Attila Szalai, Novak, Osayi - Samuel, Zajc, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Pelkas, Serdar Dursun

FENERBAHÇE'DE GREUTHER FÜRTH MAÇININ BİLETLERİ SATIŞTA

Sarı-lacivetlilerin yarın Greuther Fürth ile oynayacağı hazırlık maçının biletleri dün satışa çıktı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın yalnızca doğu ve batı tribünleri satışa çıkarılırken, bilet fiyatlarının 80 TL olduğu açıklandı. Taraftarların stada girişte HES kodları da kontrol edilecek. Yeni sezon öncesi 4 hazırlık maçı oynayan Fenerbahçe, 4 Ağustos Çarşamba günü de Dinamo Kiev'i konuk edecek.

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı 4 hazırlık maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Romanya ekibi Csikszereda'yı 2-0'la geçen sarı lacivertliler, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni ise 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe, Hollanda Birinci Futbol Ligi ekibi PEC Zwolle ile oynadığı karşılaşmadan ise 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.