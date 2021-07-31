Fenerbahçe - Greuther Fürth: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Yeni sezona yeni hocası Vitor Pereira yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe, özel maçta Alman temsilcisi Greüther Fürth ile kozlarını paylaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-2'lik skorla galip tamamladı.

Rakibi karşısında ilk 30 dakikada sonuca giden sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 4'te Miha Zajc ile 8 ve 30'da Serdar Dursun kaydetti. Greuther Fürth'ün sayıları ise 34'te Barry ve 76'da Leweling'den geldi.

5. MAÇTA 4. GALİBİYET

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı 4 hazırlık maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Romanya ekibi Csikszereda'yı 2-0'la geçen sarı lacivertliler, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni ise 4-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe, Hollanda Ligi ekibi PEC Zwolle ile oynadığı karşılaşmadan ise 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. F.Bahçe, Fürth karşısında aldığı sonuçla hazırlık maçlarındaki 4. galibiyetini elde etti.