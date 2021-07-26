Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray Adana Demirsporlu Joher Rassoul'un peşinde!

Süper Lig'de yeni sezonun açılmasına kısa bir zaman kala takımlar, transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı. Özellikle şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe ve Galatasaray, birçok isimle temaslarını sürdürüyor.

Öte yandan iki ezeli rakip, bu kez aynı isme odaklandı. Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor'da forma giyen Joher Rassoul, hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor.