Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray Adana Demirsporlu Joher Rassoul'un peşinde!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray Adana Demirsporlu Joher Rassoul'un peşinde!

Son dakika transfer haberleri... Ligde yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez aynı oyuncu için yarışıyor. Ezeli rakipler, Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'da forma giyen 1995 doğumlu Joher Rassoul'ü istiyor. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... (FB GS transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:57
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray Adana Demirsporlu Joher Rassoul'un peşinde!

Süper Lig'de yeni sezonun açılmasına kısa bir zaman kala takımlar, transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı. Özellikle şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe ve Galatasaray, birçok isimle temaslarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray Adana Demirsporlu Joher Rassoul'un peşinde!

Öte yandan iki ezeli rakip, bu kez aynı isme odaklandı. Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor'da forma giyen Joher Rassoul, hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray Adana Demirsporlu Joher Rassoul'un peşinde!

Sarı-lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcısı Vitor Pereira'nın yönetimden çabuk ve hızlı bir stoper istediği belirtilmişti. Bu kapsamda Kaan Ayhan'ı gündemine alan Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi olan Joher Rassoul'la da ilgilendiği iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray Adana Demirsporlu Joher Rassoul'un peşinde!

Öte yandan savunma hattına takviye yapmayı amaçlayan Galatasaray da 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Joher Rassoul, stoperin yanı sıra sol bek ve ön libero bölgelerinde de görev yapabiliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, yakın zamanda Mavi Şimşekler'in kapısını çalacağı bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray Adana Demirsporlu Joher Rassoul'un peşinde!

JOHER RASSOUL KİMDİR?

31 Aralık 1995 doğumlu oyuncu, futbola Anderlecht'te başladı. 2015'te KSC Lokeren'e transfer olan Rassoul, 2019'da Belçika ekibinden bedelsiz şekilde Adana Demirspor'a transfer oldu. Güncel piyasa değeri 950 bin Euro olan 1.87 boyundaki Senegalli futbolcu, TFF 1.Lig'de 67 maça çıktı, 1 gol 4 de asist yaptı.

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