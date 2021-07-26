Hikayeyi tamamlayacağız

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, FBTV'de 'Günün Röportajı' programına konuk oldu. Milli kaleci, çalışmaların iyi gittiğini belirterek, "İnşallah sezona güzel başlar ve güzel bitiririz. Hocamız (Pereira) çok iyi niyetli. Buraya yarım kalan hikayesini tamamlamaya geldi. İnşallah da tamamlar. Biz de buna aracı oluruz. Çünkü başarıya açız" dedi.
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, FBTV'de 'Günün Röportajı' programına konuk oldu. Milli kaleci, çalışmaların iyi gittiğini belirterek, "İnşallah sezona güzel başlar ve güzel bitiririz. Hocamız (Pereira) çok iyi niyetli. Buraya yarım kalan hikayesini tamamlamaya geldi. İnşallah da tamamlar. Biz de buna aracı oluruz. Çünkü başarıya açız" dedi. Sakatlığını atlattığını belirten Altay, "4x4'lük hazırım. EURO 2020) oynamayı çok istedim ama hocalarımızın takdiriyle oynamadım. Bana düşen daha fazla çalışmaktır" diye konuştu.