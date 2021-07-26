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Frey golle başladı

Fenerbahçe forvet ararken, Antwerp'e sattığı Michael Frey sezona golle başladı. İsviçreli santrfor, Belçika Pro Lig'de Mechelen ile deplasmanda oynadıkları açılış karşılaşmasının 18. dakikasında topu filelere gönderip, takımını 1-0 öne geçirdi. Antwerp 3-2 mağlup oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Frey golle başladı
Fenerbahçe forvet ararken, Antwerp'e sattığı Michael Frey sezona golle başladı. İsviçreli santrfor, Belçika Pro Lig'de Mechelen ile deplasmanda oynadıkları açılış karşılaşmasının 18. dakikasında topu filelere gönderip, takımını 1-0 öne geçirdi. Antwerp 3-2 mağlup oldu.
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