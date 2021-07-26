Frey golle başladı

Fenerbahçe forvet ararken, Antwerp'e sattığı Michael Frey sezona golle başladı. İsviçreli santrfor, Belçika Pro Lig'de Mechelen ile deplasmanda oynadıkları açılış karşılaşmasının 18. dakikasında topu filelere gönderip, takımını 1-0 öne geçirdi. Antwerp 3-2 mağlup oldu.
Fenerbahçeforvet ararken, Antwerp'e sattığı Michael Frey sezona golle başladı. İsviçreli santrfor, Belçika Pro Lig'de Mechelen ile deplasmanda oynadıkları açılış karşılaşmasının 18. dakikasında topu filelere gönderip, takımını 1-0 öne geçirdi. Antwerp 3-2 mağlup oldu.