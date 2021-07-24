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Çabukluk çalıştılar

Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını dün sabah Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İlk bölümü basına açık gerçekleştirilen idmanda çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maç yapıldı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Çabukluk çalıştılar
Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını dün sabah Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İlk bölümü basına açık gerçekleştirilen idmanda çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maç yapıldı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
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