Çabukluk çalıştılar

Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını dün sabah Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İlk bölümü basına açık gerçekleştirilen idmanda çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maç yapıldı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını dün sabah Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İlk bölümü basına açık gerçekleştirilen idmanda çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maç yapıldı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.