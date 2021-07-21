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Slovenya kampı iptal

Fenerbahçe'nin Slovenya'da gerçekleştireceği ikinci etap kamp çalışmasının iptal edildiği duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada "22-30 Temmuz tarihlerinde Slovenya'daki kampımız pandemi koşullarındaki artış ve hassasiyet sebebiyle iptal edilmiştir" denildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Slovenya kampı iptal
Fenerbahçe'nin Slovenya'da gerçekleştireceği ikinci etap kamp çalışmasının iptal edildiği duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada "22-30 Temmuz tarihlerinde Slovenya'daki kampımız pandemi koşullarındaki artış ve hassasiyet sebebiyle iptal edilmiştir" denildi. Sarı-lacivertliler çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.
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