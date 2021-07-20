Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Igor Kokoskov açıklaması!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Igor Kokoskov açıklaması!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de basketboldan sorumlu yönetici Sertaç Komşuoğlu'dan Igor Kokoskov açıklaması geldi. Komşuoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NBA takımlarından Dallas Mavericks'in Sırp koç için kulüple irtibata geçtiğini belirtti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2021 Salı 11:23 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2021 Salı 11:37
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Igor Kokoskov açıklaması!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Igor Kokoskov'un geleceği merak konusu oldu. NBA takımlarından Dallas Mavericks'in teklif yaptığı Sırp koç ile ilgili sarı-lacivertlilerde basketboldan sorumlu yönetici Sertaç Komşuoğlu sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komşuoğlu'nun açıklaması şu şekilde:
Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörü Igor Kokoskov'a NBA takımlarından Dallas Mavericks'in ilgisine yönelik bir takım haberler birkaç gün önce bazı basın organlarında yer almış ve ardından Dallas Mavericks yetkilileri kulübümüzle bu konuda irtibata geçmiştir.

Bilinmesini isteriz ki; bu süreçteki tek önceliğimiz kulübümüzün menfaatleridir ve tüm adımlarımız bu prensibe göre atılmaktadır.

Konuyla ilgili değerlendirmeler kulübümüz tarafından yapılmaktadır ve gerekli açıklamalar en kısa sürede yapılacaktır. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.

SON DAKİKA