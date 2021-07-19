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Fenerbahçe hazırlık maçı! Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fb hazırlık maçı izle

Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2021-2022 sezonu öncesinde 2. hazırlık maçına çıkacak olan Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 10:48
Fenerbahçe hazırlık maçı! Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fb hazırlık maçı izle

2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe 2. kez sahaya çıkıyor. Yeni transferler Steven Caulker ve Serdar Dursun'un sahada yer alması bekleniyor. Vitor Pereria, 2. Fenerbahçe döneminin ilk maçında Csikszereda ile karşı karşıya geldi. Serdar Aziz ve Sinan Gümüş'ün golleriyle Csikszereda'yı mağlup etti. Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında ilk ciddi hazırlık maçına çıkacak. Maç ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 19 Temmuz Pazartesi günü saat 19:00'da FB TV ve Fenerbahçe Youtube'dan canlı yayınlanacak. Mücadele Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşecek.

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