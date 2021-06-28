Haberler Fenerbahçe Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'a Alioski transferinde kötü haber! O isim açıkladı

Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'a Alioski transferinde kötü haber! O isim açıkladı

Son dakika transfer haberi... Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefi arasında yer aldığı bilinen Ezgjan Alioski için İngiltere'den sürpriz bir açıklama geldi. Şu anda İngilere'de yorumculuk yapan Kevin Campbell, kendisine sorular Alioski transferini değerlendirirken, gelecek hafta yıldız ismin Leeds ile sözleşme yenileyeceğini düşündüğünü aktardı. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | Son dakika transfer haberi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 19:05 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 19:23
Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'a Alioski transferinde kötü haber! O isim açıkladı

Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında yer alan Arnavut futbolcu Ezgjan Alioski hakkında İngiliz eski golcü Kevin Campbell konuştu.

Yıldız isim için daha önce menajer Dino Lamberti açıklamalarda bulunmuş ve oyuncunun CSKA Moskova'ya gitmeyeceğini resmen duyurmuştu.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Alioski'ye dair konuşan İngiliz yorumcu Kevin Campbell, şu sözleri sarf etti;

"Dürüst olmak gerekirse, çok iyi bir Avrupa Şampiyonası geçirdi. Onun oynadığı futboldan etkilendim. Bence Leeds'e gerçekten yakışıyor. Kulübün dinamiklerini, sistemi, hocasını tanıyor. Bu yüzden kalmasının onun için daha cazip olacağını düşünüyorum.

Bence Leeds ve Alioski cephesi gelecek hafta bir araya gelecek bu sorunu çözecek. Oyuncu temsilcilerinin daha iyi bir mukaveleye imza atmak için pazarlık hilesinde olup olmadığına dair kuşkularım var."

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