Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'a Alioski transferinde kötü haber! O isim açıkladı

Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında yer alan Arnavut futbolcu Ezgjan Alioski hakkında İngiliz eski golcü Kevin Campbell konuştu.

Yıldız isim için daha önce menajer Dino Lamberti açıklamalarda bulunmuş ve oyuncunun CSKA Moskova'ya gitmeyeceğini resmen duyurmuştu.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Alioski'ye dair konuşan İngiliz yorumcu Kevin Campbell, şu sözleri sarf etti;

"Dürüst olmak gerekirse, çok iyi bir Avrupa Şampiyonası geçirdi. Onun oynadığı futboldan etkilendim. Bence Leeds'e gerçekten yakışıyor. Kulübün dinamiklerini, sistemi, hocasını tanıyor. Bu yüzden kalmasının onun için daha cazip olacağını düşünüyorum.

Bence Leeds ve Alioski cephesi gelecek hafta bir araya gelecek bu sorunu çözecek. Oyuncu temsilcilerinin daha iyi bir mukaveleye imza atmak için pazarlık hilesinde olup olmadığına dair kuşkularım var."