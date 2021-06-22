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Son dakika transfer haberleri | 'de eski yıldız geri dönüyor!

Gelecek sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen , transfer çalışmalarına hız verdi. Kadrosuna forvet ve kanat takviyesi yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin, eski futbolcusu 'in gündemine aldığı iddia edildi. basınında çıkan haberlere göre ekibi Fenerbahçe'ye bu transferde rakip oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 13:23
Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de eski yıldız Andre Ayew geri dönüyor!

Yeni sezon öncesi teknik direktör adaylarıyla görüşmelerini sürdüren , bir yandan da kadrosuna yapacağı takviyeler için temaslarına devam ediyor. Önceliği forvet ve kanat transferine veren sarı-lacivertliler için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de eski yıldız Andre Ayew geri dönüyor!

'nin, ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu 'i gündemine aldığı kaydedildi. Kanarya'nın listesine aldığı yıldız için 'ın da devrede olduğu ifade edildi.

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de eski yıldız Andre Ayew geri dönüyor!

, 'de geçirdiği sezonda toplam 38 resmi maça çıkmış, 5 gol atıp 2 de asist yapmıştı. 31 yaşındaki futbolcu geçen sezon 'te formasıyla 43 maçta 16 gol 4 asistlik performans yakaladı.

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de eski yıldız Andre Ayew geri dönüyor!

İşte yabancı basına yansıyan o haber...

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