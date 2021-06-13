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Son dakika haberleri | 'den süre istedi! Kabul etmezse...

Teknik direktör arayışlarını sürdüren ’de sıcak saatler yaşanıyor. Adaylarla yapılan görüşmelerde ikinci aşamaya geçen sarı lacivertlilerde, bir adım öne çıktı. Alman teknik adamın, başkan ’tan düşünmek için süre istediği bildirildi. Favre olmazsa ibre tekrar Portekizli teknik adamlara dönecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 06:50
Son dakika FB haberleri | Lucien Favre Fenerbahçe'den süre istedi! Kabul etmezse...

Teknik direktör arayışlarını sürdüren 'de sıcak saatler yaşanıyor. Adaylarla yapılan görüşmelerde ikinci aşamaya geçen sarı lacivertlilerde, bir adım öne çıktı. Yönetimin, 63 yaşındaki İsviçreli çalıştırıcıya 2 yıllık teklif yaptığı ve yanıt beklediği öğrenildi. Transfer haberleri ile tanınan gazeteci da sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin teklifini doğrularken "Favre henüz yanıt vermedi" dedi.

Son dakika FB haberleri | Lucien Favre Fenerbahçe'den süre istedi! Kabul etmezse...

'nin başkan 'tan düşünmek için biraz süre istediği öğrenilirken, en geç hafta başında cevabını vermesi bekleniyor. Favre teklifi kabul ederse, 'nin yeni hocası olacak. Olumsuz geri dönüş olması halinde ise ibre Portekizli teknik direktörlere dönecek. , , , ve listede yer alan isimler. ve 'nun ise 'i tercih etme olasılıkları daha yüksek.

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