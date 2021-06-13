Son dakika FB haberleri | Lucien Favre Fenerbahçe'den süre istedi! Kabul etmezse...

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Adaylarla yapılan görüşmelerde ikinci aşamaya geçen sarı lacivertlilerde, Lucien Favre bir adım öne çıktı. Yönetimin, 63 yaşındaki İsviçreli çalıştırıcıya 2 yıllık teklif yaptığı ve yanıt beklediği öğrenildi. Transfer haberleri ile tanınan İtalyan gazeteci Nicola Schira da sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin teklifini doğrularken "Favre henüz yanıt vermedi" dedi.