Son dakika FB haberleri | Lucien Favre Fenerbahçe'den süre istedi! Kabul etmezse...

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Adaylarla yapılan görüşmelerde ikinci aşamaya geçen sarı lacivertlilerde, Lucien Favre bir adım öne çıktı. Yönetimin, 63 yaşındaki İsviçreli çalıştırıcıya 2 yıllık teklif yaptığı ve yanıt beklediği öğrenildi. Transfer haberleri ile tanınan İtalyan gazeteci Nicola Schira da sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin teklifini doğrularken "Favre henüz yanıt vermedi" dedi.
Lucien Favre'nin başkan Ali Koç'tan düşünmek için biraz süre istediği öğrenilirken, en geç hafta başında cevabını vermesi bekleniyor. Favre teklifi kabul ederse, Fenerbahçe'nin yeni hocası olacak. Olumsuz geri dönüş olması halinde ise ibre Portekizli teknik direktörlere dönecek. Abel Ferreira, Marco Silva, Marco Sousa, Luis Castro ve Villas Boas listede yer alan isimler. Benitez ve Nuno Santo'nun ise Premier Lig'i tercih etme olasılıkları daha yüksek.