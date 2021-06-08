Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Pelkas için teklif yükseltildi! İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam (FB haberi)

Son dakika spor haberi: Pelkas için teklif yükseltildi! İşte 'nin istediği rakam ( haberi)

Son dakika spor haberi... 'de perde kapanırken ligi ve 'ın ardından 3. sırada tamamlayan yeni sezonda mutlak şampiyon bir kadro kurmak için girişimlerini hızlandırmış durumda. Kadroya katılacak isimlerin yanı sıra yeni transferlere kaynak oluşturabilmek amacıyla bazı oyuncularla vedalaşacak olan sarı-lacivertlilerin 'dan bir çok kulübün ilgisini çeken için istediği rakam da belli oldu. İşte detaylar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 13:26
Son dakika spor haberi: Pelkas için teklif yükseltildi! İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam (FB haberi)

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden 'de geçtiğimiz sezonun en iyi isimlerinden olan , ekiplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Pelkas için teklif yükseltildi! İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam (FB haberi)

Yunan yıldızın talipleri arasında bulunan Fransız ekibi Lyon, Yunan oyuncu için müzakerelerini sürdürürken dev kulüp 27 yaşındaki yıldız içinteklifini yükseltti.

Son dakika spor haberi: Pelkas için teklif yükseltildi! İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam (FB haberi)

Yunan basınına yansıyan haberde, gelecek sezon kadrosunda görmek istediği Pelkas için Lyon, 'ye 6 milyon Euro teklif etti. Sarı-lacivertliler bu teklifi kabul etmezken, Lyon Pelkas için teklifini artırdı.

Son dakika spor haberi: Pelkas için teklif yükseltildi! İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam (FB haberi)

Lyon Yunan futbolcu için teklifini 7.5 milyon euroya çıkardı ancak , Pelkas için 10 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyeceğini Fransız ekibine iletti.

Son dakika spor haberi: Pelkas için teklif yükseltildi! İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam (FB haberi)

'nin 10 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmemesine, geçen sezon başında Pelkas'ı kadrosuna katarken yaptığı anlaşmaya, sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesini eklemesinin neden olduğu belirtildi.

Son dakika spor haberi: Pelkas için teklif yükseltildi! İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam (FB haberi)

Geçen sezon 'yle 42 maça çıkan Pelkas, 10 gol atıp 8 de asist yapmıştı.

Son dakika spor haberi: Pelkas için teklif yükseltildi! İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam (FB haberi)

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