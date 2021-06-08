Son dakika spor haberi: Pelkas için teklif yükseltildi! İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam (FB haberi)

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun en iyi isimlerinden olan Dimitris Pelkas, Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.
Yunan yıldızın talipleri arasında bulunan Fransız ekibi Lyon, Yunan oyuncu için müzakerelerini sürdürürken dev kulüp 27 yaşındaki yıldız içinteklifini yükseltti.
Yunan basınına yansıyan haberde, gelecek sezon kadrosunda görmek istediği Pelkas için Lyon, Fenerbahçe'ye 6 milyon Euro teklif etti. Sarı-lacivertliler bu teklifi kabul etmezken, Lyon Pelkas için teklifini artırdı.