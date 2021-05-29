Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! Fabio Martins, Biglia, Aboubakar... | FB haberleri

Sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun geleceği merak konusu olmaya devam ederken, transfer çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.
ABOUBAKAR
Süper Lig'de 29 maça çıkan ve 16 gol 5 asist ile oynayan, sakatlığı nedeniyle sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi 1 maça takılan Aboubakar'a Fenerbahçe de talip oldu. Sabah'ın haberine göre 29 yaşındaki golcü futbolcunun menajeri Pini Zahavi ile sarı-lacivertliler arasında yapılan pazarlıklarda Beşiktaş'ta kazandığı rakamın çok daha fazlası konuşuldu. Ancak Fenerbahçe, hedef ve planlamalarının değişmesi nedeniyle bu transferden çekildi.
LUCAS BIGLIA
Orta sahaya lider bir futbolcu arayan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ün yıldızı Lucas Biglia'yı kadrosuna katmak istiyor. Fatih Karagümrük, Biglia için 2.2 milyon euro bonservis talep etti.