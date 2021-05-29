Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! Fabio Martins, Biglia, Aboubakar... | FB haberleri

Son dakika transfer haberleri: İşte 'nin gündemindeki isimler! , Biglia, Aboubakar... | FB haberleri

Son dakika haberleri... Sezonu istenilen konumda bitiremeyen ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor. Forvet, orta saha, kanat ve bölgesine takviye yapacak Kanarya, , Biglia, Aboubakar gibi isimler Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 12:00
Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! Fabio Martins, Biglia, Aboubakar... | FB haberleri

Sezonu 3. sırada tamamlayan 'de 'nun geleceği merak konusu olmaya devam ederken, transfer çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! Fabio Martins, Biglia, Aboubakar... | FB haberleri

ABOUBAKAR

'de 29 maça çıkan ve 16 gol 5 asist ile oynayan, sakatlığı nedeniyle sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi 1 maça takılan Aboubakar'a de talip oldu. Sabah'ın haberine göre 29 yaşındaki golcü futbolcunun menajeri ile sarı-lacivertliler arasında yapılan pazarlıklarda 'ta kazandığı rakamın çok daha fazlası konuşuldu. Ancak Fenerbahçe, hedef ve planlamalarının değişmesi nedeniyle bu transferden çekildi.

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! Fabio Martins, Biglia, Aboubakar... | FB haberleri

LUCAS BIGLIA

Orta sahaya lider bir futbolcu arayan , 'ün yıldızı 'yı kadrosuna katmak istiyor. Fatih Karagümrük, Biglia için 2.2 milyon euro bonservis talep etti.

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! Fabio Martins, Biglia, Aboubakar... | FB haberleri

VEDAT MURIQI

Sarı lacivertliler kadrosuna kaliteli santrforlar katarak geçen sezon yaşanan sorunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor. eski golcüsünü gündemine aldı ancak ekibinde yeni teknik direktörün belli olmaması ve sportif direktör Igli Tare'nin Kosovalı golcüyü takımda tutmak istemesi transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! Fabio Martins, Biglia, Aboubakar... | FB haberleri

MOUCTAR DIAKHABY

, transferinde Valencia'nın 24 yaşındaki savunmacısı Mouctar Diakhaby için harekete geçti. Yıldız futbolcunun 1.92 boyu bulunuyor ve hava hakimiyetiyle dikkat çekiyor. Diakhaby, bu sezon İspanyol ekibiyle 27 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! Fabio Martins, Biglia, Aboubakar... | FB haberleri

FABIO MARTINS

Sarı-lacivertli takımın, geçen sezon da gündeme gelen 'le ilgilendiği belirtildi. 27 yaşındaki Portekizli oyuncu, geçtiğimiz yaz 'nin teklifini kabul etmiş ancak Braga ile anlaşma sağlanamayınca Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'a gitmişti. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu için Braga'ya yeni teklif sunulacak.

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! Fabio Martins, Biglia, Aboubakar... | FB haberleri

XHERDAN SHAQIRI

Kanarya'nın teklif yaptığı Xherdan Shaqiri'nin 4 yıllık sözleşme ve yıllık 3.5 milyon euro garanti ücret talep ettiği bildirildi. 29 yaşındaki İsviçreli kanat oyuncusu için Liverpool da 14 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

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