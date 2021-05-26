Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması

'den açıklaması

Kulübü Avukatı , 'nın Futbolda Şike davası ile ilgili 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Başkan ve arkadaşları için verilen 'berat kararı'nın onanmasının talep edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 01:12
Fenerbahçe'den Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması

Kulübü Avukatı , 'nın Futbolda Şike davası ile ilgili 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Başkan ve arkadaşları için verilen 'berat kararı'nın onanmasının talep edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden kulübün avukatlarından Naim Karakaya tarafından yapılan açıklamada, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 'nda beraat kararının onanmasını talep etti" ifadesi yer aldı.

Gelişen olaylar ve bundan sonra yaşanacak süreçle ilgili bilgi veren Kulüp Avukatı Naim Karakaya, şunları söyledi:
" Sözde Şike Davası'nda Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı . Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Aziz Yıldırım ve arkadaşları için verilen berat kararını onanmasını talep etti. Bundan sonra son sözü söyleyecek olan . Ceza Dairesi'nin kararını bekleyeceğiz. Yargıtay 5. Ceza Dairesi bu Yargıtay Savcısının görüşüne uygun olarak beraat kararlarını onadığı takdirde beraatla sonuçlanması kesinleşmiş olacak. Beraatler kesinleşmiş olacak. Bu davanın sonuçlanmasında, savcının bu konudaki görüşü son derece önemli. Çünkü bizim devam etmekte olan Fenerbahçe'ye açısından da son derece bağlantılı sonuçları doğabileceğini düşünüyoruz.

Zira bu süreçte açılan Kumpas Davası'nda bu soruşturmayı yürüten kolluk görevlilerinin, emniyet amirlerinin, memurlarının ve sürece dahil olan diğer kişilerin aslında amaçları doğrultusunda hareket ettiğini ve bu soruşturmayı bu amaç çerçevesinde yürüttüklerini ve 3 Temmuz sanıklarına iftira atıldığını, hukuka aykırı telefonların dinlendiğini, özel hayatlarının hukuka aykırı deşifre edildiğine ilişkin dava 17 Mayıs'tan beri İstanbul Silivri'de devam etmekte ve 4 Haziran'a kadar sürecek.

Bu yönüyle, bu davada 3 Temmuz davasında verilen beraat görüşünün, beraatın onanması konusundaki görüşün bizim Fenerbahçe'ye Kumpas Davası için de bir ışık olacağı ve buradan, bu yeni dosyadan 'ndan bir mahkumiyet kararı çıkabileceği ile ilgili hukuki beklentilerimiz yükselmiştir. Biz 4 Haziran'da bu dosyanın da sonuçlanıp sanıkların rol alan örgüt mensubu olan olmayan ama hukuka aykırı hareket eden tüm sanıkların cezalandırılacağı ve böylece hukuki bir sürecin mağdurlarının beraatlerinin kesinleşeceği ve bu sürece sebebiyet veren faillerin de mahkum olacağı bir süreci yakın bir tarihte yaşayacağımızı ümit ediyorum. Biz 4 Haziran günü 3 Temmuz sürecini planlayan ve uygulayan faillerin cezalandırılmasını bekliyoruz."


SON DAKİKA