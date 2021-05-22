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Tek yerde 5 adam!

Sivasspor'u ilk 5'e sokan Rıza Çalımbay, eski oyuncusu Mert Hakan'ın 'de forma bulmasının zor olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Tek yerde 5 adam!
Sivasspor'u ilk 5'e sokan Rıza Çalımbay, eski oyuncusu Mert Hakan'ın 'de forma bulmasının zor olduğunu söyledi. Çalımbay, "Fenerbahçe çok iyi oyunculara sahip. Mert Hakan ilk gittiğinde tekti. Oynayacaktı. alındı, alındı, alındı, alındı ve tek yerde 5 adam oldu. Hepsi de birbirinden iyi. Onlar varken oynaması tabii ki zor olur. Bazen Sosa da yedek oturuyor" ifadelerini kullandı. Çalımbay'ın sözleri, Fenerbahçe'nin transfer politikasındaki yanlışlığı da gözler önüne serdi.
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