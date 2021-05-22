Haberler Fenerbahçe Gönülleri fethetti! Mesut Özil'den Filistinli çocuklara yardım eli

Gönülleri fethetti! 'den Filistinli çocuklara yardım eli

'nin dünyaca ünlü yıldızı , 'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki çocuklara yardım eli uzattı. 32 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Geliri çocuklarına bağışlanacak Pazarı için ben de forma bağışında bulunuyorum" yazdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 09:54
Gönülleri fethetti! Mesut Özil'den Filistinli çocuklara yardım eli

'de 'den örnek bir davranış daha geldi. Dünyanın her yerindeki sayısız ihtiyaç sahibine yardım eli uzatan 32 yaşındaki futbolcu, geliri işgali altındaki 'te yaşayan Filistinli çocuklara bağışlanacak 'in düzenlediği ' Pazarı' için 50 imzalı forma bağışladı. Mesut Özil sosyal medyada yaptığı paylaşımda 'Geliri çocuklarına bağışlanacak Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı için ben de forma bağışında bulunuyorum' yazdı. Yıldız futbolcu daha önce yaptığı paylaşımda Kudüs'teki İsrail zulmüne vurgu yapmıştı. 'Dönüşüm Pazarı' 31 Mayıs-13 Haziran'da Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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