Son dakika spor haberi: TFF Fenerbahçe'nin 'kural hatası' başvurusunu reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Riva'da yaptığı toplantıda Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2021 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe A.Ş. müsabakasına ilişkin kural hatası itirazını değerlendirmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verilmiştir.

FENERBAHÇE NEDEN TEKRAR İSTEMİŞTİ?

Fenerbahçe yönetimi, Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Valencia'ya ceza alanında yapılan hareket sonucu verilen penaltı kararının VAR uyarısıyla iptaliyle kural hatası yapıldığı savunuldu. Açıklamada, "Söz konusu hatanın hakem değil kural hatası olmasından dolayı maçın tekrarı gerektiği de tartışmasız şekilde ortadadır" ifadesi kullanıldı.





NOT: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.