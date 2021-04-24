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Geleceğin fenerleri

, nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Geleceğin fenerleri

, nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Sosyal medyadan Fenerbahçeli futbolcu, basketbolcu ve voleybolcuların çocuklar için hazırladığı hediye paketlerinin görüntüsü paylaşılarak, "Atamızın izinde, geleceğin feneri çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" denildi.

Divan bugün gözler Koç'ta

2021 Nisan Ayı Olağan (Seçimsiz) Toplantısı bugün yapılacak. 10.30'da online olarak gerçekleştirilecek toplantıda başkan 'un konuşması bekleniyor. TV ile kanalı toplantıyı canlı olarak yayınlayacak.

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