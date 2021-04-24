Geleceğin fenerleri

F.Bahçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Sosyal medyadan Fenerbahçeli futbolcu, basketbolcu ve voleybolcuların çocuklar için hazırladığı hediye paketlerinin görüntüsü paylaşılarak, "Atamızın izinde, geleceğin feneri çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" denildi.

Divan bugün gözler Koç'ta

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu 2021 Nisan Ayı Olağan (Seçimsiz) Toplantısı bugün yapılacak. 10.30'da online olarak gerçekleştirilecek toplantıda başkan Ali Koç'un konuşması bekleniyor. Fenerbahçe TV ile FBYoutube kanalı toplantıyı canlı olarak yayınlayacak.