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Başkanın testi pozitif

Son dönemde futbol kulüplerinde artan korona virüs vakalarına bir yenisi daha eklendi. Birçok futbolcudan sonra bu kez de Başkanı 'un korona virüs testi pozitif çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 23:10 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Başkanın testi pozitif
Son dönemde futbol kulüplerinde artan korona virüs vakalarına bir yenisi daha eklendi. Birçok futbolcudan sonra bu kez de Başkanı 'un korona virüs testi pozitif çıktı. Sarı-lacivertlilerde derbisi öncesi ve sonrasında toplam 5 futbolcuda koronaya rastlanırken, dün kulüpten başkan ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Başkanımız Ali Koç'un dün (önceki gün) gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir."

RAKİPLERDEN MESAJ
Başkan Ali Koç'un korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından ezeli rakiplerden geçmiş olsun mesajı geldi. , Beşiktaş ve başta olmak üzere Süper Lig kulüplerinin hepsi Koç için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği de geçmiş olsun mesajı yayımladı.
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