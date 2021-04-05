Failler bulunsun

Fenerbahçe, 4 Nisan 2015 yılında deplasman dönüşünde takım otobüsüne yapılan saldırının yıldönümünde paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 20:10Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe, 4 Nisan 2015 yılında deplasman dönüşünde takım otobüsüne yapılan saldırının yıldönümünde paylaşımda bulundu. Sosyal medya ve resmi internet sitesinden "Unutturmayacağız" başlığıyla yapılan açıklamada, "Hain saldırının failleri 6 yıldır (2190 gün) bulunamadı. Devletimizden beklentimiz bu katliam girişiminin arkasındakilerin ortaya çıkarılmasıdır. Bu olay, aydınlatılmadığı sürece Türk sporunun üzerinde karanlık bir gölge olarak kalacaktır" ifadesi kullanıldı.