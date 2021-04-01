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Son dakika spor haberleri: 'den Galatasaray'a flaş çağrı!

'de iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Metin Sipahi'nin açıklamalarına Galatasaray Yardımcı Başkanı Yusuf Günay cevap verdi. Sarı-lacivertliler resmi hesabından ezeli rakibine çağrıda bulundu. Fenerbahçe yaptığı paylaşımda 1959 öncesi sezonlarla ilgili olarak, 'İsterseniz sizin kanalınızda tartışalım' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 17:05 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 17:24
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş çağrı!

'den Galatasaray'a flaş çağrı geldi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibini 1959 öncesi şampiyonluklar konusunda tartışmaya davet etti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüzün resmi belgeler ve kanıtlarıyla talep ettiği, tarih yok sayılamaz dediği; 1959 öncesi Şampiyonluklarına dair tamamen kanıtsız şekilde aleyhte iletişim yapan 'ne açık teklifimizdir!

İstediğiniz mecrada (isterseniz sizin kanalınızda) ister Başkan seviyesinde, ister yöneticiler seviyesinde katılımlarla bu konuyu tüm Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz!

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