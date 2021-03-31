Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Diego Perotti depremi!

Fenerbahçe sağlık ekibinin ameliyatsız çözüm ve tedavi önerisini reddeden 32 yaşındaki futbolcu, Arjantin 'deki doktoruna inanarak ülkesine gidip ameliyat masasına yatmıştı.

Geçirdiği operasyonun ardından bir süre yurt dışında bireysel olarak çalışmalarına devam eden Perotti, tedavisinin ardından İstanbul'a geldi.