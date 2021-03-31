Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Diego Perotti depremi!

Süper Lig'de kalan haftalarda puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe'de Diego Perotti şoku yaşanıyor.
Süper Lig'de kalan haftalarda puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe'de Diego Perotti şoku yaşanıyor.
Sezona flaş bir giriş yapan yıldız futbolcu attığı gollerle ve oyun içindeki aksiyonlarıyla takımına verdiği katkıyla dikkat çekti.
Kısa sürede takıma adapte olan Diego Perotti, sezonun ilk yarısında oynanan Beşiktaş derbisinde dizinden sakatlık yaşadı.
Fenerbahçe sağlık ekibinin ameliyatsız çözüm ve tedavi önerisini reddeden 32 yaşındaki futbolcu, Arjantin'deki doktoruna inanarak ülkesine gidip ameliyat masasına yatmıştı.
Geçirdiği operasyonun ardından bir süre yurt dışında bireysel olarak çalışmalarına devam eden Perotti, tedavisinin ardından İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe taraftarının dört gözle dönüşünü beklediği yıldız futbolcu, Samandıra'daki antrenmanlarda düz koşulara başladı.
Süper Lig'in son haftalarında dönebileceği konuşulan Perotti'yle ilgili şok bir gelişme yaşandı.
DÖNÜŞÜ 1.5 AY SÜRECEK!
Tek başına çalışmalarını sürdüren Diego Perotti'nin sakatlıktan tamamen kurtulmasının 1.5 aylık bir sürece ihtiyacı olduğu belirtildi.
TEKNİK HEYETİN RAPORU BEKLENECEK!
Sezonu kapatan deneyimli hücum oyuncusunun 1.5 aylık süreci tamamlamasının ardından teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim, futbolcunun kulüpteki geleceğiyle ilgili kararını verecek.