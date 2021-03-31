Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Diego Perotti depremi!

Son dakika spor haberleri: 'de depremi!

Ülkesi 'de tedavisine devam edildikten sonra 'a dönen bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin antrenmanına katılan ve düz koşulara başlayan yıldız futbolcudan kötü haber geldi. İşte yaşanan gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 09:28
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Diego Perotti depremi!

Süper Lig'de kalan haftalarda puan kaybına tahammülü olmayan 'de şoku yaşanıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Diego Perotti depremi!

Sezona flaş bir giriş yapan yıldız futbolcu attığı gollerle ve oyun içindeki aksiyonlarıyla takımına verdiği katkıyla dikkat çekti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Diego Perotti depremi!

Kısa sürede takıma adapte olan , sezonun ilk yarısında oynanan Beşiktaş derbisinde dizinden sakatlık yaşadı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Diego Perotti depremi!

sağlık ekibinin ameliyatsız çözüm ve tedavi önerisini reddeden 32 yaşındaki futbolcu, 'deki doktoruna inanarak ülkesine gidip ameliyat masasına yatmıştı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Diego Perotti depremi!

Geçirdiği operasyonun ardından bir süre yurt dışında bireysel olarak çalışmalarına devam eden Perotti, tedavisinin ardından 'a geldi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Diego Perotti depremi!

taraftarının dört gözle dönüşünü beklediği yıldız futbolcu, Samandıra'daki antrenmanlarda düz koşulara başladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Diego Perotti depremi!

Süper Lig'in son haftalarında dönebileceği konuşulan Perotti'yle ilgili şok bir gelişme yaşandı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Diego Perotti depremi!

DÖNÜŞÜ 1.5 AY SÜRECEK!
Tek başına çalışmalarını sürdüren 'nin sakatlıktan tamamen kurtulmasının 1.5 aylık bir sürece ihtiyacı olduğu belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Diego Perotti depremi!

TEKNİK HEYETİN RAPORU BEKLENECEK!
Sezonu kapatan deneyimli hücum oyuncusunun 1.5 aylık süreci tamamlamasının ardından teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim, futbolcunun kulüpteki geleceğiyle ilgili kararını verecek.

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