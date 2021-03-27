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28 şampiyonluk heyecanı

’nin ’nin 28 şampiyonluğunu kabul ettiği söylentisi dün sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 23:53 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
28 şampiyonluk heyecanı
'nin 'nin 28 şampiyonluğunu kabul ettiği söylentisi dün sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılırken, sarı-lacivertli kulüp de resmi twitter adresinde; 'Yeni sezon yükleniyor, yüklendi. (Güle güle kedicikler)" mesajıyla birlikte 5 yıldızlı forma videosu paylaştı. Fenerbahçe, yıllarından önceki 9 şampiyonluğunun da sayılması için TFF'ye başvurmuş, ise başvurunun reddedilmesi için itiraz etmişti
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