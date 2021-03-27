28 şampiyonluk heyecanı

TFF’nin Fenerbahçe’nin 28 şampiyonluğunu kabul ettiği söylentisi dün sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 23:53Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
TFF'nin Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğunu kabul ettiği söylentisi dün sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılırken, sarı-lacivertli kulüp de resmi twitter adresinde; 'Yeni sezon yükleniyor, yüklendi. Byebye kitties (Güle güle kedicikler)" mesajıyla birlikte 5 yıldızlı forma videosu paylaştı. Fenerbahçe, 1959 yıllarından önceki 9 şampiyonluğunun da sayılması için TFF'ye başvurmuş, Galatasaray ise başvurunun reddedilmesi için itiraz etmişti