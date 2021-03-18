Son dakika FB haberleri | İşte Fenerbahçe'nin Daum planı!

Fenerbahçe'de eleştirilerin odağındaki Erol Bulut'un kaderi pazar günkü Beşiktaş derbisinde belli olacak. Sarı-lacivertli ekip maçı kazanırsa Bulut nefes alacak ancak kötü sonuç halinde genç teknik adamla yollar ayrılacak. Yönetim bu ihtimale karşı çeşitli formüller üzerinde çalışıyor.

Şu anki plana göre Bulut istifa eder veya gönderilirse sezon sonuna kadar takımın başına Daum getirilecek. 67 yaşındaki Alman hocanın gayri resmi teklifi kabul ettiği belirtildi. Eğer Daum, Fenerbahçe'yi şampiyon yaparsa sözleşmesi uzatılacak, aksi halde yeni sezon için başka hoca bulunacak.