Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | İşte Fenerbahçe'nin Daum planı!

Son dakika haberleri | İşte 'nin planı!

’de eleştirilerin odağındaki ’un kaderi pazar günkü derbisinde belli olacak. Sarı-lacivertli ekip maçı kazanırsa Bulut nefes alacak ancak kötü sonuç halinde genç teknik adamla yollar ayrılacak. Yönetim bu ihtimale karşı çeşitli formüller üzerinde çalışıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 23:49 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 06:50
Son dakika FB haberleri | İşte Fenerbahçe'nin Daum planı!

'de eleştirilerin odağındaki 'un kaderi pazar günkü derbisinde belli olacak. Sarı-lacivertli ekip maçı kazanırsa Bulut nefes alacak ancak kötü sonuç halinde genç teknik adamla yollar ayrılacak. Yönetim bu ihtimale karşı çeşitli formüller üzerinde çalışıyor.

Şu anki plana göre Bulut istifa eder veya gönderilirse sezon sonuna kadar takımın başına getirilecek. 67 yaşındaki Alman hocanın gayri resmi teklifi kabul ettiği belirtildi. Eğer Daum, Fenerbahçe'yi şampiyon yaparsa sözleşmesi uzatılacak, aksi halde yeni sezon için başka hoca bulunacak.

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