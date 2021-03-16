Son dakika spor haberi: Şok gerçekler ortaya çıktı! Fenerbahçeli futbolcular Erol Bulut'u sevmiyor

OYUNCULAR İSYANDA!

46 yaşındaki teknik adamla yola devam etmek istemeyen Fenerbahçeli oyuncular, sezon başından bu yana ilk 11 konusunda da istikrar sağlanmamasına tepki gösteriyor. 11'de oynayıp, sonraki haftada yedek kulübesine çekilen futbolcular, kendilerine ikna edici bir gerekçe sunulmamasına isyan ediyor.





Kendisini hazır hisseden birçok futbolcu, neden 11'de şans bulamadığı konusunda teknik heyetten bilgi almak istiyor. Ancak genç hoca, küsme noktasına gelen isimlerle ne takım içinde ne de özel konuşuyor. Onlara kadroya girememesinin sebeplerini açıklamıyor, motive edici sözler de sarf etmiyor.

