Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Şok gerçekler ortaya çıktı! Fenerbahçeli futbolcular Erol Bulut'u sevmiyor

Son dakika spor haberi: Şok gerçekler ortaya çıktı! Fenerbahçeli futbolcular 'u sevmiyor

'de 'de yaşanan üst üste puan kayıpları şampiyonluk yarışında ağır yara alınmasına neden oldu. Son mağlubiyeti ise bardağı taşırdı ve halı altına süpürülen şok gerçekler bir bir ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde birçok futbolcunun 'u sevmediği öğrenilirken bazı isimlerin ise hocasına küskün olduğu ortaya çıktı. İşte o isimler ve Samandıra'da yaşanan gelişmelerin perde arkası... (Fotomac özel haber...)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 21:46 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberi: Şok gerçekler ortaya çıktı! Fenerbahçeli futbolcular Erol Bulut'u sevmiyor

'de önceki gün 'ne karşı alınan yenilgi 'u eleştiri oklarının hedefine koyarken, 'deki birçok gerçek de ortaya çıkmaya başladı.

Son dakika spor haberi: Şok gerçekler ortaya çıktı! Fenerbahçeli futbolcular Erol Bulut'u sevmiyor

Sezon başından bu yana futbolcularıyla iletişim sıkıntısı yaşadığı konuşulan Bulut'un öğrencileriyle mesafeli duruşu sahaya da yansıdı. Sportif direktör Emre Belözoğlu ile Selçuk Şahin ve teknik kadrodaki Volkan Demirel, bu konuda devreye girdi, oyuncuların şikayetlerini ve beklentilerini dinleyen isimlerdi.

Son dakika spor haberi: Şok gerçekler ortaya çıktı! Fenerbahçeli futbolcular Erol Bulut'u sevmiyor

Bulut ile mesafeli olan futbolcuların büyük çoğunluğu kendi aralarındaki konuşmalarda genç hocayı sevmediklerini dahi dile getirmeye başladı.

Son dakika spor haberi: Şok gerçekler ortaya çıktı! Fenerbahçeli futbolcular Erol Bulut'u sevmiyor

OYUNCULAR İSYANDA!
46 yaşındaki teknik adamla yola devam etmek istemeyen Fenerbahçeli oyuncular, sezon başından bu yana ilk 11 konusunda da istikrar sağlanmamasına tepki gösteriyor. 11'de oynayıp, sonraki haftada yedek kulübesine çekilen futbolcular, kendilerine ikna edici bir gerekçe sunulmamasına isyan ediyor.

Son dakika spor haberi: Şok gerçekler ortaya çıktı! Fenerbahçeli futbolcular Erol Bulut'u sevmiyor

Kendisini hazır hisseden birçok futbolcu, neden 11'de şans bulamadığı konusunda teknik heyetten bilgi almak istiyor. Ancak genç hoca, küsme noktasına gelen isimlerle ne takım içinde ne de özel konuşuyor. Onlara kadroya girememesinin sebeplerini açıklamıyor, motive edici sözler de sarf etmiyor.

Son dakika spor haberi: Şok gerçekler ortaya çıktı! Fenerbahçeli futbolcular Erol Bulut'u sevmiyor

GUSTAVO KORKUSU!
Fenerbahçeli futbolcuların maçının 11'ine de şaşırdıkları öğrenildi. Trabzon ve Konya maçlarında Sosa ve Mert Hakan ile orta sahada mücadele eden sarı-lacivertliler, bu ikiliyle birlikte önlerinde Pelkas'ın olmasını bekliyordu.

Son dakika spor haberi: Şok gerçekler ortaya çıktı! Fenerbahçeli futbolcular Erol Bulut'u sevmiyor

Sakatlıktan çıkan Gustavo'yu kulübede oturttuğu için eleştirileceğini düşünen , bu karşılaşmada farklı dizilişler yapmak zorunda kaldı.

Son dakika spor haberi: Şok gerçekler ortaya çıktı! Fenerbahçeli futbolcular Erol Bulut'u sevmiyor

Önceki maçlarda oyunun iki yönünü kullanan Mert, kimi zaman 10 numara, kimi zaman da sol kanatta oynadı. 10 numara pozisyonunda skora büyük katkı sağlayan Pelkas, oyunun genelinde solda görev yaptı.

Son dakika spor haberi: Şok gerçekler ortaya çıktı! Fenerbahçeli futbolcular Erol Bulut'u sevmiyor

Beklentileri karşıladıkları pozisyonların dışında oynayan Mert ve Pelkas, önceki maçların aksine karşısında istenileni veremedi.

Son dakika spor haberi: Şok gerçekler ortaya çıktı! Fenerbahçeli futbolcular Erol Bulut'u sevmiyor

KÜSLERDEN BİRİ FERDİ
Valencia'nın cezalı olduğu haftada 11'de oynama ihtimali bulunan isimlerden biri Ferdi Kadıoğlu'ydu. A Milli Takım ile Hollanda arasında tercih yapması beklenen 21 yaşındaki futbolcu, 'de fazla süre alamamasına rağmen Portakallar'ın U21 takımına davet edildi.

Son dakika spor haberi: Şok gerçekler ortaya çıktı! Fenerbahçeli futbolcular Erol Bulut'u sevmiyor

Daha fazla süre almak istediğini teknik heyete dile getiren genç oyuncunun bu nedenle küskün olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Şok gerçekler ortaya çıktı! Fenerbahçeli futbolcular Erol Bulut'u sevmiyor

OYUNDAN ALINAN EL KOL YAPIYOR!
Haftalar ilerledikçe Süper Lig'de heyecan artarken, gerginlikleri futbolcuların yüzlerine de yansıyor. 'de geçmiş haftalardan bugüne kadar sırasıyla Caner Erkin, Pelkas, Thiam ve Mesut Özil, oyundan alındıkları maçlarda teknik direktör 'a tepki göstermişti.

Son dakika spor haberi: Şok gerçekler ortaya çıktı! Fenerbahçeli futbolcular Erol Bulut'u sevmiyor

THIAM GERÇEĞİ
Tam 9 hafta 11'de oynayan ve bu süreçte 5 gol, 2 asistlik performansla 'nin en etkili isimlerinden olan Mame Thiam, 24. haftadaki Galatasaray maçında kulübeye çekilmişti. Formda olduğu dönemde derbide oynatılmayan Senegalli yıldız, sonraki 6 maçın 5'inde de tekrar 11'deki yerini aldı.

Son dakika spor haberi: Şok gerçekler ortaya çıktı! Fenerbahçeli futbolcular Erol Bulut'u sevmiyor

Son haftalarda performansı nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Thiam'ın derbide kendisini kesen ve hiçbir konuşma yapan 'a karşı o günden bu yana tepkili olduğu ortaya çıktı.

Sedat Hardal

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