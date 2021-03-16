Son dakika spor haberi: Şok gerçekler ortaya çıktı! Fenerbahçeli futbolcular Erol Bulut'u sevmiyor

Kadıköy'de önceki gün Gençlerbirliği'ne karşı alınan yenilgi Erol Bulut'u eleştiri oklarının hedefine koyarken, Fenerbahçe'deki birçok gerçek de ortaya çıkmaya başladı.
Kadıköy'de önceki gün Gençlerbirliği'ne karşı alınan yenilgi Erol Bulut'u eleştiri oklarının hedefine koyarken, Fenerbahçe'deki birçok gerçek de ortaya çıkmaya başladı.
Sezon başından bu yana futbolcularıyla iletişim sıkıntısı yaşadığı konuşulan Bulut'un öğrencileriyle mesafeli duruşu sahaya da yansıdı. Sportif direktör Emre Belözoğlu ile Selçuk Şahin ve teknik kadrodaki Volkan Demirel, bu konuda devreye girdi, oyuncuların şikayetlerini ve beklentilerini dinleyen isimlerdi.
Bulut ile mesafeli olan futbolcuların büyük çoğunluğu kendi aralarındaki konuşmalarda genç hocayı sevmediklerini dahi dile getirmeye başladı.