Son dakika spor haberi: Kulüp doktorundan şoke eden Luiz Gustavo ve Mesut Özil sözleri! "Bayern Münih'i aradık..."

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan isimlerden Luiz Gustavo ve Mesut Özil'in tedavileri sürüyor...
Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Gustavo, ligin 23. haftasında deplasmanda oynadığı Hatayspor mücadelesinde sakatlanmış ve 6 resmi mücadeleyi kaçırmıştı.
Son olarak 2 Şubat tarihinde Hatayspor mücadelesinde forma giyen Brezilyalı orta saha dizindeki ödem nedeniyle 5'i lig 1'i de kupa olmak üzere 6 mücadelede takımını yalnız bıraktı. Sarı-lacivertliler, Gustavo'nun yokluğunda çıktığı 5 lig maçından 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak sadece 7 puan toplayabildi.