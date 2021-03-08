Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Kulüp doktorundan şoke eden Luiz Gustavo ve Mesut Özil sözleri! "Bayern Münih'i aradık..."

Son dakika spor haberi: Kulüp doktorundan şoke eden ve sözleri! "Bayern Münih'i aradık..."

Son dakika spor haberi... 'de sakatlıkları bulunan isimlerden ve için kulüp doktoru 'dan açıklamalar geldi. İki oyuncu için de dikkat çeken sözler kullanan Kunduracıoğlu, Mesut Özil için "Kemik kırılmadı ama kırılmaya ramak kalmış" dedi. İşte o sözler... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 10:04
Son dakika spor haberi: Kulüp doktorundan şoke eden Luiz Gustavo ve Mesut Özil sözleri! "Bayern Münih'i aradık..."

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan isimlerden Luiz Gustavo ve Mesut Özil'in tedavileri sürüyor...

Son dakika spor haberi: Kulüp doktorundan şoke eden Luiz Gustavo ve Mesut Özil sözleri! "Bayern Münih'i aradık..."

Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Gustavo, ligin 23. haftasında deplasmanda oynadığı Hatayspor mücadelesinde sakatlanmış ve 6 resmi mücadeleyi kaçırmıştı.

Son dakika spor haberi: Kulüp doktorundan şoke eden Luiz Gustavo ve Mesut Özil sözleri! "Bayern Münih'i aradık..."

Son olarak 2 Şubat tarihinde Hatayspor mücadelesinde forma giyen Brezilyalı orta saha dizindeki ödem nedeniyle 5'i lig 1'i de kupa olmak üzere 6 mücadelede takımını yalnız bıraktı. Sarı-lacivertliler, Gustavo'nun yokluğunda çıktığı 5 lig maçından 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak sadece 7 puan toplayabildi.

Son dakika spor haberi: Kulüp doktorundan şoke eden Luiz Gustavo ve Mesut Özil sözleri! "Bayern Münih'i aradık..."

Gustavo'nun yanı sıra büyük umutlarla Arsenal'den kadroya katılan Mesut Özil'den de kötü haber gelmiş ve Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de, Mesut Özil karşılaşmanın 65. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Son dakika spor haberi: Kulüp doktorundan şoke eden Luiz Gustavo ve Mesut Özil sözleri! "Bayern Münih'i aradık..."

Her iki ismin de ne zaman döneceği merak edilirken, F.Bahçe Kulüp Doktoru Burak Kunduracıoğlu, Mesut Özil ve Luiz Gustavo'nun sakatlık süreçleriyle ilgili açıklama yaptı.

Son dakika spor haberi: Kulüp doktorundan şoke eden Luiz Gustavo ve Mesut Özil sözleri! "Bayern Münih'i aradık..."

Hiçbir sakatlığın ardından "Şu kadar bir sürede iyileşir" gibi bir açıklama yapmaktan özellikle kaçındıklarını yakınlarına anlatan Kunduracıoğlu, Mesut'la ilgili, "Mesut'un bağlarının birinde yırtık var, biri de koptu. Bu çok ciddi bir yaralanma."

Son dakika spor haberi: Kulüp doktorundan şoke eden Luiz Gustavo ve Mesut Özil sözleri! "Bayern Münih'i aradık..."
"Allah korusun çok daha kötüsü de olabilirdi. Kemik kırılmadı ama kırılmaya ramak kalmış. Şimdi koltuk değneğiyle yürüyor." diyen Kunduracıoğlu, Gustavo'nun da uzayan iyileşme süreci ile ilgili konuştu.
Son dakika spor haberi: Kulüp doktorundan şoke eden Luiz Gustavo ve Mesut Özil sözleri! "Bayern Münih'i aradık..."

Kulüp doktoru "Gustavo için Bayern Münih'in doktoru Müller Wolfarth'a danıştık. 4 haftadan önce oynamasın görüşü alındı."

Son dakika spor haberi: Kulüp doktorundan şoke eden Luiz Gustavo ve Mesut Özil sözleri! "Bayern Münih'i aradık..."

"Erken oynatabilirsiniz ama bu çok tehlikeli olur. 30 dakika oynatmak için değer mi?" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Kulüp doktorundan şoke eden Luiz Gustavo ve Mesut Özil sözleri! "Bayern Münih'i aradık..."
PANDEMi SAKATLIKLARI YÜZDE 23 ARTIRDI
COVİD-19 pandemisi sürecinin futbolculardaki sakatlıkları yüzde 23 artırdığını ve F.Bahçe'de de rakamların bu seviyede olduğunu söyleyen Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, "Her yaz tatil yapan ve kışın çalışan futbolcuların biyoritmleri bozuldu. Hiç ara vermeden maçlara devam edildi. Üç günde bir maç ve Covid stresi sakatlanma riskini artırıyor" dedi.
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