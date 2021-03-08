Son dakika spor haberi: Kulüp doktorundan şoke eden Luiz Gustavo ve Mesut Özil sözleri! "Bayern Münih'i aradık..."

PANDEMi SAKATLIKLARI YÜZDE 23 ARTIRDI

COVİD-19 pandemisi sürecinin futbolculardaki sakatlıkları yüzde 23 artırdığını ve F.Bahçe'de de rakamların bu seviyede olduğunu söyleyen Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, "Her yaz tatil yapan ve kışın çalışan futbolcuların biyoritmleri bozuldu. Hiç ara vermeden maçlara devam edildi. Üç günde bir maç ve Covid stresi sakatlanma riskini artırıyor" dedi.