İşte Fenerbahçe'de Trabzonspor galibiyetinin perde arkası! Erol Bulut Mesut Özil ve Ozan Tufan...

Trabzon Medical Park Stadı'ndaki maçın başlama vuruşundan önce herkesi hayrete düşüren yepyeni saha dizilişi, karşılaşma sonrası Bulut'u haklı çıkardı.
Sarı lacivertli ekip hem sezonun en keyif veren futbolunu oynadı hem de 3 puanı alarak "Bensiz şampiyonluk yarışı olmaz" dedi.
Evinde peş peşe Galatasaray, Başakşehir ve Göztepe'ye kaybederek sıkıntılı bir süreç yaşayan Erol Bulut, sallanmaya başlayan koltuğunu aldığı bir dizi riskli kararla kurtararak hem Fenerbahçe'nin iddiasını sürdürdü hem de teknik adamlık yetilerini sorgulayanlara cevabını sahada vermiş oldu.