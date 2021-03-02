İşte Fenerbahçe'de Trabzonspor galibiyetinin perde arkası! Erol Bulut Mesut Özil ve Ozan Tufan...

Hürriyet'in haberine göre, Fenerbahçe için her zaman en zor deplasman olarak görülen Trabzon'da karşılaşmanın başlama vuruşundan önce herkesi hayrete düşüren yepyeni saha dizilişi Erol Bulut'u haklı çıkardı ve sarı lacivertli ekip hem sezonun en keyif veren futbolunu oynadı hem de 3 puanı alarak "Bensiz şampiyonluk yarışı olmaz" dedi.

NWAKAEME'YE GÖKHAN ÇÖZÜMÜ

1- Böylesine kritik bir maç öncesi Caner'in biletini kesti. Bu takımı çökertebilirdi bu kararı Trabzon dönüşüne bırakabilirdi, risk aldı.