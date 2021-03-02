Haberler Fenerbahçe İşte Fenerbahçe'de Trabzonspor galibiyetinin perde arkası! Erol Bulut Mesut Özil ve Ozan Tufan...

İşte 'de galibiyetinin perde arkası! ve ...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü ve şampiyonluk yarışında bende varım dedi. Bununla beraber dev derbi galibiyetinin ardında 'un verdiği 10 kararını etkili olduğu görüldü. İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor galibiyetine sebep olan 10 madde...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 10:14 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 10:20
İşte Fenerbahçe'de Trabzonspor galibiyetinin perde arkası! Erol Bulut Mesut Özil ve Ozan Tufan...

Trabzon Medical Park Stadı'ndaki maçın başlama vuruşundan önce herkesi hayrete düşüren yepyeni saha dizilişi, karşılaşma sonrası Bulut'u haklı çıkardı.

İşte Fenerbahçe'de Trabzonspor galibiyetinin perde arkası! Erol Bulut Mesut Özil ve Ozan Tufan...

Sarı lacivertli ekip hem sezonun en keyif veren futbolunu oynadı hem de 3 puanı alarak "Bensiz şampiyonluk yarışı olmaz" dedi.

İşte Fenerbahçe'de Trabzonspor galibiyetinin perde arkası! Erol Bulut Mesut Özil ve Ozan Tufan...

Evinde peş peşe Galatasaray, Başakşehir ve Göztepe'ye kaybederek sıkıntılı bir süreç yaşayan , sallanmaya başlayan koltuğunu aldığı bir dizi riskli kararla kurtararak hem 'nin iddiasını sürdürdü hem de teknik adamlık yetilerini sorgulayanlara cevabını sahada vermiş oldu.

İşte Fenerbahçe'de Trabzonspor galibiyetinin perde arkası! Erol Bulut Mesut Özil ve Ozan Tufan...

Hürriyet'in haberine göre, için her zaman en zor deplasman olarak görülen Trabzon'da karşılaşmanın başlama vuruşundan önce herkesi hayrete düşüren yepyeni saha dizilişi 'u haklı çıkardı ve sarı lacivertli ekip hem sezonun en keyif veren futbolunu oynadı hem de 3 puanı alarak "Bensiz şampiyonluk yarışı olmaz" dedi.

İşte Fenerbahçe'de Trabzonspor galibiyetinin perde arkası! Erol Bulut Mesut Özil ve Ozan Tufan...

NWAKAEME'YE GÖKHAN ÇÖZÜMÜ
1- Böylesine kritik bir maç öncesi Caner'in biletini kesti. Bu takımı çökertebilirdi bu kararı Trabzon dönüşüne bırakabilirdi, risk aldı.

İşte Fenerbahçe'de Trabzonspor galibiyetinin perde arkası! Erol Bulut Mesut Özil ve Ozan Tufan...

2- Nwakaeme gibi sert ve hızlı bir forvet karşısında Gökhan'ın tecrübesini, Nazım'ın enerjisine tercih etti. Gökhan Gönül'e bir anlamda yeniden doğuş fırsatı sundu. Gökhan da her şeyini sahaya yansıtarak hem defansta hem hücumda etkili bir oyun ortaya koydu.

İşte Fenerbahçe'de Trabzonspor galibiyetinin perde arkası! Erol Bulut Mesut Özil ve Ozan Tufan...

3- Çok beğenilen Serdar-Szalai tandemini böylesine bir ölüm-kalım maçında değiştirme riskini alıp göbeği Serdar-Tisserand'dan oluşturdu.

İşte Fenerbahçe'de Trabzonspor galibiyetinin perde arkası! Erol Bulut Mesut Özil ve Ozan Tufan...

ÖN LİBERODA SOSA FARKI
4- Caner'in yokluğunda herkes Novak'ı sol bek beklerken bir başka risk alıp, Szalai'yi o bölgeye çekti. Macar futbocu kötü oynasa ve kaybetse çok büyük eleştiri almayı göze aldı.

İşte Fenerbahçe'de Trabzonspor galibiyetinin perde arkası! Erol Bulut Mesut Özil ve Ozan Tufan...

5- formasıyla bir kez bile ön libero oynamayan Sosa'ya bu görevi verdi. Gustavo'nun yerine daha ofansif bir ön libero portresi çizen Sosa sayesinde takım ilk kez bu kadar önde oynadı ve rakibine 90 dakika baskı uyguladı, seyredenlere keyif verdi.

İşte Fenerbahçe'de Trabzonspor galibiyetinin perde arkası! Erol Bulut Mesut Özil ve Ozan Tufan...

6- Bakasetas'ı kilitleyecek ismi belirleyecekler elbette onu en iyi tanıyanlardı. Burada devreye Alanya'da Yunan oyuncuyu parlatan isimler Mehmet Yozgatlı ve analist İbrahim Menderes girdi. Görev Mert Hakan Yandaş'a verilirken, Ozan varken yapılan bu tercih olumsuz bir sonuçta Bulut'un sonunu getirecek kadar riskliydi.

İşte Fenerbahçe'de Trabzonspor galibiyetinin perde arkası! Erol Bulut Mesut Özil ve Ozan Tufan...

FERDİ KADIOĞLU RİSKİ SONUÇ VERDİ
7- Takımın haftalardır en etkili ismi olan Valencia kesildi. Kanatta Osayi Samuel oynarken, gole en yakın isim olarak da Thiam öne itildi.

İşte Fenerbahçe'de Trabzonspor galibiyetinin perde arkası! Erol Bulut Mesut Özil ve Ozan Tufan...

8- Mesut ve Pelkas'a geniş alan açtı ve yaratıcılıklarını öne çıkarma fırsatı sundu.

İşte Fenerbahçe'de Trabzonspor galibiyetinin perde arkası! Erol Bulut Mesut Özil ve Ozan Tufan...

9- Bulut'un cesur kararlardan biri de ikinci yarıda iyice oyundan düşen Mesut'u oyundan çıkarmak oldu. Bir dünya yıldızını, böyle bir büyük markayı her hoca 66'da oyundan alamaz. Bu hamle ağır ağır çöken orta sahayı tekrar diriltti

İşte Fenerbahçe'de Trabzonspor galibiyetinin perde arkası! Erol Bulut Mesut Özil ve Ozan Tufan...

10- Uzun süredir forma hasreti yaşayan Ferdi Kadıoğlu'nu 74'te oyuna almakta riskli bir karardı. Mücadeleyi çok sevmeyen Ferdi'nin gol öncesinde topu kapışı, akıl dolu pası 'u haklı çıkaran doğrulardan biri olarak geceye damga vurdu.

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