Haberler Fenerbahçe Erol Bulut Fenerbahçe Göztepe maçının ardından konuştu!

maçının ardından konuştu!

'in 26. haftasında sahasında 'ye 1-0 mağlup oldu. Zirve yarışında ağır yara alan 'da, teknik direktör maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Bulut'un o sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 21:36 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 21:50
Erol Bulut Fenerbahçe Göztepe maçının ardından konuştu!

'in 26. haftasında sahasında 'ye 1-0 mağlup oldu. Zirve yarışında ağır yara alan 'da, teknik direktör maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Bulut'un o sözleri;

Kaybedilen bir 3 puan var. Kazanmamız gerekiyordu. İstemediğimiz bir kayıp oldu, bundan dolayı taraftarlarımızdan özür diliyoruz ama bunu telafi edeceğimiz maçlar var. Önümüzde 15 hafta var, bunun başlangıcını 'da yapmamız gerekiyor. Bunu yapacak güçteyiz.

Oyunun yüzde olarak bizde gözükmesi bir şey ifade etmiyor, sonuçta golle sonuçlandıramadık. Zeminin bozuk olması da oynamak istediğimiz oyunu biraz engellemiş oldu.

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