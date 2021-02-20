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'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında! ...

Son dakika haberleri... 'in 26. haftasında 'yi konuk edecek Fenerbahçe'de sarı kart alarmı verildi. Sarı-lacivertli takımda kritik 5 isim, ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Göztepe maçında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak derbisinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 09:56
Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında! Trabzonspor...

, 'in 26. haftasında yarın sahasında ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında! Trabzonspor...

Ligde oynadığı son 11 karşılaşmada birer mağlubiyet ve beraberlik ile 9 galibiyet yaşayan , zirve yolunda puan kaybı yaşamak istemiyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 51 puan ve averajla Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından 3. sırada giriyor.

Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında! Trabzonspor...

PELKAS DÖNÜYOR

'nin hücum oyuncusu Dimitris Pelkas, maçıyla formasına kavuşacak. Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Pelkas, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde Göztepe maçıyla sahalara dönecek.

Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında! Trabzonspor...

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

, maçında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmayan Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak kadroda olmayacak.

Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında! Trabzonspor...

Bu isimlerin yanı sıra kupadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart gören Mauricio Lemos da kart cezası nedeniyle arkadaşlarını yalnız bırakacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Diego Perotti de eksikler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında! Trabzonspor...

5 OYUNCU KART SINIRINDA

'de 5 futbolcu, maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde 27. haftada ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

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