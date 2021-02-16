Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Altay Bayındır'a Ajax kancası!

Son dakika transfer haberi: 'nin yıldız kalecisi Bayındır'a kancası!

'de bu sezon sergilediği performansla takımını şampiyonluk yarışında tutan isimlerin başında gelen Bayındır'a talip oldu. Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 1 yıl ceza alan 'nın yerine sarı-lacivertli file bekçisini transfer etmeyi düşünen devinin, sezon sonunda Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 16:12 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 16:21
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Altay Bayındır'a Ajax kancası!

'de şampiyonluk mücadelesi veren 'nin bu sezonki parlayan yıldızı Bayındır oldu. 22 yaşındaki file bekçisi, yaptığı kurtatışlarla sarı-lacivertlilerin birçok galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Sergilediği bu performans sonrası 'nın birçok kulübünün radarına giren Altay'la devi 'ın ciddi şekilde ilgilendiği ortaya çıktı.

'ın haberine göre; genç kaleciyi bir süredir gözlemcilerine izleten Ajax'ın sezon sonunda sarı-lacivertli kulübün kapısını çalacağı öne sürüldü.

Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 1 yıl ceza alan kaleci 'nın yerine 1 numaralı aday olarak Altay'ı belirleyen Ajax'ın, bu performansını sürdürmesi halinde Fenerbahçe'ye astronomik bir teklifte bulunacağı belirtildi.

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