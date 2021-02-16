Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Altay Bayındır'a Ajax kancası!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin bu sezonki parlayan yıldızı Altay Bayındır oldu. 22 yaşındaki file bekçisi, yaptığı kurtatışlarla sarı-lacivertlilerin birçok galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Sergilediği bu performans sonrası Avrupa'nın birçok kulübünün radarına giren Altay'la Hollanda devi Ajax'ın ciddi şekilde ilgilendiği ortaya çıktı.

LigaBlatt'ın haberine göre; genç kaleciyi bir süredir gözlemcilerine izleten Ajax'ın sezon sonunda sarı-lacivertli kulübün kapısını çalacağı öne sürüldü.

Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 1 yıl ceza alan kaleci Andre Onana'nın yerine 1 numaralı aday olarak Altay'ı belirleyen Ajax'ın, bu performansını sürdürmesi halinde Fenerbahçe'ye astronomik bir teklifte bulunacağı belirtildi.