Fenerbahçe'den imalı paylaşım! Abdurrahim Albayrak...

Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda flaş ifadeler kullanmıştı. Özellikle Albayrak'ın, Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci ile ilgili söyledikleri çok tartışıldı.

Abdurrahim Albayrak üç isimle ilgili şu açıklamayı yapmıştı;

Benim hiçbir oyuncuya kırgınlığım olamaz. İrfan Can, Galatasaray'a gelmeyi çok istedi. Galatasaraylı olduğunu söyledi. Her oyuncuyu alamazsınız. Biz Başakşehir kulübüne çıkabileceğimiz maksimum rakamı söyledik. Ben de ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum, kimseye de vermedim.

Mert Hakan'ın hatta ofisimde gece 02:00'de boynuma sarılıp ağlayıp giden Vedat'ın. İrfan çok istedi gelmeyi. Biz verebileceğimiz maksimum parayı söyledik. Üzerne çıkamayız dedik. Hiçbir zaman bir oyuncuya odaklanmadık. Hep alternatifi vardı. Olmayınca tak diye Fernandes'i getirdik. Başka takıma gitmiş oyuncu ile alakalı konuşmayalım bu kadar...

FENERBAHÇE'DEN FLAŞ PAYLAŞIM!

Sarı-lacivertlilerden Albayrak'ın bu sözleri üzerine flaş bir paylaşım geldi.

İşte Fenerbahçe'nin o paylaşımı;



