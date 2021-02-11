Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den imalı paylaşım! Abdurrahim Albayrak...

'den imalı paylaşım! ...

Son dakika haberleri | 'da ikinci başkan , basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda flaş ifadeler kullanmıştı. Özellikle Albayrak'ın, 'ye transfer olan Muriqi, ve Can Kahveci ile ilgili söyledikleri çok tartışıldı. Sarı-lacivertlilerden Albayrak'ın bu sözleri üzerine flaş bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 18:55
Fenerbahçe'den imalı paylaşım! Abdurrahim Albayrak...

'da ikinci başkan , basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda flaş ifadeler kullanmıştı. Özellikle Albayrak'ın, 'ye transfer olan Muriqi, ve Can Kahveci ile ilgili söyledikleri çok tartışıldı.

Abdurrahim Albayrak üç isimle ilgili şu açıklamayı yapmıştı;

Benim hiçbir oyuncuya kırgınlığım olamaz. , Galatasaray'a gelmeyi çok istedi. Galatasaraylı olduğunu söyledi. Her oyuncuyu alamazsınız. Biz kulübüne çıkabileceğimiz maksimum rakamı söyledik. Ben de ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum, kimseye de vermedim.

'ın hatta ofisimde gece 02:00'de boynuma sarılıp ağlayıp giden Vedat'ın. İrfan çok istedi gelmeyi. Biz verebileceğimiz maksimum parayı söyledik. Üzerne çıkamayız dedik. Hiçbir zaman bir oyuncuya odaklanmadık. Hep alternatifi vardı. Olmayınca tak diye 'i getirdik. Başka takıma gitmiş oyuncu ile alakalı konuşmayalım bu kadar...

FENERBAHÇE'DEN FLAŞ PAYLAŞIM!

Sarı-lacivertlilerden Albayrak'ın bu sözleri üzerine flaş bir paylaşım geldi.

İşte Fenerbahçe'nin o paylaşımı;


SON DAKİKA