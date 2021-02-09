Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e şok sözler! Derbinin ardından...

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi geride kaldı ama tartışmalar uzun süre devam edecek gibi görünüyor. Sarı kırmızılıların 1-0 kazandığı derbi sonrası Fenerbahçe cephesi bir gollerinin ofsayt gerekçesiyle sayılmadığını ileri sürerek mağdur edildiklerini dile getirmişti.

GS TV'de derbideki pozisyonlar masaya yatırıldı. Yönetimin isteğiyle Kurumsal İletişim Direktörü Reşit Ömer Kükner ve A takım muhabiri Deniz Gülen daha maç başlamadan Fatih Terim ve oyunculara edilen küfürleri hatırlatırken hakem kararlarından asıl mağdur olan tarafın da G.Saray olduğunu ifade etti.

GİRİŞ ŞİFRESİ 1907!

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; söz konusu programda, protokol ve VIP tribününe gelenlerin "1907" diyerek şifre ile içeri girdiği, ayrıca da bazılarının alkollü olduğu iddia edildi.

ALİ KOÇ: HASTAYSA HASTA!

En çarpıcı iddia ise şu şekildeydi; maçtan sonra protokol tribününde Mustafa Cengiz ve yöneticilerin içeri giren oyuncuları selamlayıp, galibiyet sevincini tezahüratlarla kutladıkları esnada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, farklı bir tribünden gelerek "Siz ne yapıyorsunuz burada, alın şu Başkan'ı buradan" dediği, araya girenlerin de "Yapmayın Başkan'ım, hasta" uyarılarına, "Hastaysa hasta" diye cevap verdiği ileri sürüldü.