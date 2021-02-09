Haberler Fenerbahçe Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e şok sözler! Derbinin ardından...

'tan 'e şok sözler! Derbinin ardından...

- derbisinin ardından yaşanan olaylar gündeme damga vurmaya devam ediyor. Derbinin ardından bir hayli sinirli olduğu gözlenen Fenerbahçe Başkanı 'un, galibiyet tezahüratlarında bulunan Galatasaray Başkanı için, "Alın şu Başkan'ı buradan" dediği öne sürüldü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 11:10
Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e şok sözler! Derbinin ardından...

- derbisi geride kaldı ama tartışmalar uzun süre devam edecek gibi görünüyor. Sarı kırmızılıların 1-0 kazandığı derbi sonrası Fenerbahçe cephesi bir gollerinin ofsayt gerekçesiyle sayılmadığını ileri sürerek mağdur edildiklerini dile getirmişti.

'de derbideki pozisyonlar masaya yatırıldı. Yönetimin isteğiyle Kurumsal İletişim Direktörü ve A takım muhabiri daha maç başlamadan ve oyunculara edilen küfürleri hatırlatırken hakem kararlarından asıl mağdur olan tarafın da olduğunu ifade etti.

GİRİŞ ŞİFRESİ 1907!
'nde yer alan habere göre; söz konusu programda, protokol ve VIP tribününe gelenlerin "1907" diyerek şifre ile içeri girdiği, ayrıca da bazılarının alkollü olduğu iddia edildi.

ALİ KOÇ: HASTAYSA HASTA!
En çarpıcı iddia ise şu şekildeydi; maçtan sonra protokol tribününde ve yöneticilerin içeri giren oyuncuları selamlayıp, galibiyet sevincini tezahüratlarla kutladıkları esnada Fenerbahçe Başkanı 'un, farklı bir tribünden gelerek "Siz ne yapıyorsunuz burada, alın şu Başkan'ı buradan" dediği, araya girenlerin de "Yapmayın Başkan'ım, hasta" uyarılarına, "Hastaysa hasta" diye cevap verdiği ileri sürüldü.

SON DAKİKA