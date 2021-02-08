Euroleague’de son 9 maçı kazanan Kokoskov, “Benim bir felsefem yok sadece fikirlerim var. İşimi seviyorum” dedi.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 21:16Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
THY Avrupa Ligi'nde oynadığı son dokuz karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, "Fenerbahçe'yi çalıştırmak benim için rüyaydı ve gerçekleşti" dedi. Sırp koç, Guduric'in dönüşünün kendilerini olumlu etkilediğini belirterek, "Kızılyıldız maçını son saniyede kazanmak da güven açısından önemliydi. Biz hala Fenerbahçe'yiz. Oyun felsefemi soruyorlar. Benim felsefem yok sadece fikirlerim var. Dahi ya da filozof değilim" ifadelerini kullandı.