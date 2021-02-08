Haberler Fenerbahçe Filozof değilim

Filozof değilim

’de son 9 maçı kazanan Kokoskov, “Benim bir felsefem yok sadece fikirlerim var. İşimi seviyorum” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 21:16 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Filozof değilim
'nde oynadığı son dokuz karşılaşmayı kazanan Beko'nun başantrenörü , "Fenerbahçe'yi çalıştırmak benim için rüyaydı ve gerçekleşti" dedi. Sırp koç, Guduric'in dönüşünün kendilerini olumlu etkilediğini belirterek, " maçını son saniyede kazanmak da güven açısından önemliydi. Biz hala Fenerbahçe'yiz. Oyun felsefemi soruyorlar. Benim felsefem yok sadece fikirlerim var. Dahi ya da filozof değilim" ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA