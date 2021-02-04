Fenerbahçe'nin eski yıldızından flaş itiraf! "Panik atak oldum"

Fenerbahçe'nin PSG'den büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklediğini bulamadığı Van der Wiel, sarı lacivertlilerin ardından Cagliari ve Toronto'nun yolunu tutmuştu.

Şu sıralar futbol yaşantısına ara veren Van der Wiel, yaptığı açıklamada psikolojik rahatsızlık geçirdiğini dile getirdi.

Van der Wiel, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Uzun süredir panik atak ve kaygı ile mücadele ediyorum. Her şey Los Angeles'ta, evimde dinlenirken başladı. Bana ne olduğunu bilmiyordum ama kalp krizi geçirdiğimi düşündüm. Aslında kalp krizi geçirmiyordum. Daha sonra fiziksel rahatsızlıklarım arttı ve çeşitli hastanelerde muayene oldum. Ancak tedavim sonuç vermedi. Sonra, kendi iç dünyama döndüm. Ne yapacağımı bilmiyordum ve ayağa kalkmalıydım. Kendimi korumasız hissediyordum. Fiziksel ve zihinsel yönden acı çektim. Ancak, şimdi herşeyin üstesinden geldim."



