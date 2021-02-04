Nabil Dirar'dan Fenerbahçe ayrılığı sonrası flaş sözler! "Kariyerim yeniden başlıyor"

2020-21 ara transfer sezonunda Fenerbahçe'den ayrılarak Club Brugge'a imza atan Nabil Dirar, basına açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu yaptığı konuşmada "Sanki kariyerim yeniden başlıyor gibi." ifadelerini kullandı.

Dirar'ın yaptığı açıklama şu şekilde oldu;

"Sanki kariyerim yeniden başlıyormuş gibi. Biraz daha yaşlıyım ama daha deneyimliyim. Club Brugge'a gençken geldiğimde bir hedefim vardı. O zaman da oyuna açtım. Umarım şimdi burada kupalar ve başarılar elde ederim.

Gençken hatalar yaptım. Buradaki gençlerin aynı hataları yapmasını istemiyorum. Kariyerlerinde iyi bir yol çizmelerini, kendilerine iyi bakmalarını istiyorum."



