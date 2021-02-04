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'dan ayrılığı sonrası flaş sözler! "Kariyerim yeniden başlıyor"

Ara transfer sezonunda 'den ayrılarak eski takımı 'a giden , önemli açıklamalarda bulundu. Dirar, konuşmasında, 'kariyerinin adeta yeniden başladığını' ifade etti. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 10:52 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 10:57
Nabil Dirar'dan Fenerbahçe ayrılığı sonrası flaş sözler! "Kariyerim yeniden başlıyor"

2020-21 ara transfer sezonunda 'den ayrılarak 'a imza atan , basına açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu yaptığı konuşmada "Sanki kariyerim yeniden başlıyor gibi." ifadelerini kullandı.

Dirar'ın yaptığı açıklama şu şekilde oldu;

"Sanki kariyerim yeniden başlıyormuş gibi. Biraz daha yaşlıyım ama daha deneyimliyim. Club Brugge'a gençken geldiğimde bir hedefim vardı. O zaman da oyuna açtım. Umarım şimdi burada kupalar ve başarılar elde ederim.

Gençken hatalar yaptım. Buradaki gençlerin aynı hataları yapmasını istemiyorum. Kariyerlerinde iyi bir yol çizmelerini, kendilerine iyi bakmalarını istiyorum."

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