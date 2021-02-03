Haberler Fenerbahçe Sihirli dokunuş

Sihirli dokunuş

Herkesin merakla beklediği , maçın 77. dakikasında Thiam’ın yerine oyuna dahil oldu. ’un ayağına değdiği ilk atak golle sonuçlandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 23:12 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Sihirli dokunuş

'nin flaş transferi , sarılacivertli forma altında ilk maçına çıktı. Tüm taraftarların sahaya çıkacağı anı merakla beklediği futbolcu, 77. dakikada teknik direktör tarafından 'ın yerine oyuna alındı. Uzatmalar dahil 18 dakika sahada kalan , 2 kez topla buluşma fırsatı buldu ve 2 pas denemesinde de isabet sağladı. Hatay'ın dalga dalga geldiği anlarda başarılı oyuncunun 88. dakikada ilk dokunduğu top golle sonuçlandı.

TEBRİKLER TAKIMIM
Mesut'un ceza sahası önünde sağa gönderdiği topu içeriye çevirdi. Billong'un ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 2-0'a taşındı. Bu gol galibiyetin de habercisi oldu. Maç öncesi ve sonrasında oldukça heyecanlı görünen Mesut Özil maç sonunda, "İlk maçım… İnanılmaz bir duygu. Tebrikler Fenerbahçe... Tebrikler takımım. Çok önemli 3 puan aldık" paylaşımı yaptı. Kurtarışlarıyla yıldızlaşan kaleci 'ı da özel olarak kutladı.

18
Fenerbahçe karşısında yüzde 64'e 36 topla oynayan Hatay, şut sayısında da rakibini geçmeyi başardı. Ev sahibi 18 şutta 7 isabet bulurken, Fenerbahçe 10 şutun 6'sında isabet buldu.

SON DAKİKA