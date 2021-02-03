Sihirli dokunuş

Fenerbahçe'nin flaş transferi Mesut Özil, sarılacivertli forma altında ilk maçına çıktı. Tüm taraftarların sahaya çıkacağı anı merakla beklediği futbolcu, 77. dakikada teknik direktör Erol Bulut tarafından Mame Thiam'ın yerine oyuna alındı. Uzatmalar dahil 18 dakika sahada kalan Mesut, 2 kez topla buluşma fırsatı buldu ve 2 pas denemesinde de isabet sağladı. Hatay'ın dalga dalga geldiği anlarda başarılı oyuncunun 88. dakikada ilk dokunduğu top golle sonuçlandı.

TEBRİKLER TAKIMIM

Mesut'un ceza sahası önünde sağa gönderdiği topu Ferdi içeriye çevirdi. Billong'un ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 2-0'a taşındı. Bu gol galibiyetin de habercisi oldu. Maç öncesi ve sonrasında oldukça heyecanlı görünen Mesut Özil maç sonunda, "İlk maçım… İnanılmaz bir duygu. Tebrikler Fenerbahçe... Tebrikler takımım. Çok önemli 3 puan aldık" paylaşımı yaptı. Kurtarışlarıyla yıldızlaşan kaleci Altay'ı da özel olarak kutladı.

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Fenerbahçe karşısında yüzde 64'e 36 topla oynayan Hatay, şut sayısında da rakibini geçmeyi başardı. Ev sahibi 18 şutta 7 isabet bulurken, Fenerbahçe 10 şutun 6'sında isabet buldu.