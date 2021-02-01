Fenerbahçe Tolga Ciğerci ile yollarını resmen ayırdı

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferi karşılığında Başakşehir'e vermek için anlaşmaya vardığı Tolga Ciğerci için resmi açıklamayı yaptı.

Sarı-lacivertliler, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolga Ciğerci ile olan sözleşmemiz, karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

BAŞAKŞEHİR'E TRANSFER OLDU

Fenerbahçe'den ayrılan Tolga Ciğerci Medipol Başakşehir'e transfer oldu. turuncu-lacivertliler yıldız futbolcunun linsansını çıkardı.