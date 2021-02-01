Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Tolga Ciğerci ile yollarını resmen ayırdı

ile yollarını resmen ayırdı

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, ile yolların resmen ayrıldığını duyurdu. Öte yandan Tolga'nın, Başakşehir'e transfer olması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 16:23 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 01:16
Fenerbahçe Tolga Ciğerci ile yollarını resmen ayırdı

, İrfan Can Kahveci transferi karşılığında Başakşehir'e vermek için anlaşmaya vardığı için resmi açıklamayı yaptı.

Sarı-lacivertliler, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolga Ciğerci ile olan sözleşmemiz, karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

BAŞAKŞEHİR'E TRANSFER OLDU

Fenerbahçe'den ayrılan Tolga Ciğerci Medipol Başakşehir'e transfer oldu. turuncu-lacivertliler yıldız futbolcunun linsansını çıkardı.

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