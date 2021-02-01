Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe Nabil Dirar'ın Club Brugge'e kiralandığını açıkladı!

Son dakika: 'ın 'e kiralandığını açıkladı!

Son dakika haberine göre 'de bir ayrılık daha gerçekleşti. Son olarak Kemal Ademi'yi ekibi Fatih Karagümrük'e kiralayan sarı-lacivertliler resmi hesabından, 'ın ekiplerinden 'e geçici transferini duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 15:15 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 15:41
Son dakika: Fenerbahçe Nabil Dirar'ın Club Brugge'e kiralandığını açıkladı!

'de teknik direktör 'un gelecek planları arasında yer almayan , ekibi 'e kiralandı. Sarı-lacivertliler yaşanan bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Nabil , sezon sonuna kadar Belçika'nın Club Brugge ekibine kiralanmıştır. Kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

34 yaşındaki kanat oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla 'de son maçını 25 Temmuz'da 'a karşı oynamıştı. Fenerbahçe'ye 2017 yılında 'dan 3.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Dirar, sarı-lacivertli formayla çıktığı toplam 89 maçta 8 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

SON DAKİKA