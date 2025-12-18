CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Konferans Ligi Mainz 05-Samsunspor maçı CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi canlı

Mainz 05-Samsunspor maçı CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi canlı

UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında Samsunspor deplasmanda Mainz 05 ile karşı karşıya geliyor. Üst tura yükselmeyi garantileyen temsilcimiz Almanya'da ilk 8 için sahaya çıkıyor. Mainz 05-Samsunspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 22:51
Mainz 05-Samsunspor maçı CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi canlı

UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta heyecanı, Almanya'da oynanan Mainz 05 ile Samsunspor arasındaki önemli karşılaşmayla devam ediyor.

Temsilcimiz, lig aşamasından çıkmayı garantilerken ilk 8 hedefiyle sahaya çıkıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, turnuvada geride kalan 5 maçta elde ettiği 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle dikkat çekerken, aynı puana sahip rakibi karşısında hata yapmak istemiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Mainz 05: Batz, Kohr, Hanche-Olsen, Potulski, Da Costa, Js Lee, Sano, Nebel, Widmer, Amiri, Weiper

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Holse, Musaba, Emre Kılınç, Mouandilmadji

MAINZ 05-SAMSUNSPOR MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ...

MAINZ 05-SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ

Mainz Arena'da oynanan karşılaşmayı Finlandiyalı hakem Mohammad Al-Emara yönetiyor. Al-Emara'nın yardımcılıklarını Turkka Valjakka ve Mika Lamppu yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi Peiman Simani.

MAINZ 05-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nde 6. haftasında oynanan Mainz 05-Samsunspor maçı 18 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

MAINZ 05 - SAMSUNSPOR MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

