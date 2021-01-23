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Yolcular apronda

Perotti ve Dirar’la kısa süre içinde yollar ayrılacak. Lemos, Ademi ve Cisse için de teklifler bekleniyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 22:53 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Yolcular apronda

Sarı lacivertli yönetim bir yandan da yeni transferlere yer açmak için çaba harcıyor. İlk olarak ameliyat olacak ile yollar ayrılacak. Arjantinli oyuncunun menajeriyle fesih görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi. 'la temasta olan 'ın da kısa süre içinde gönderilmesi bekleniyor. Teknik direktör ; Mauricio Lemos, Kemal Ademi ve Papiss Cisse'nin de gidebileceğini iletti. Talipleri çıkarsa 3 isme kolaylık sağlanacağı belirtildi. Oyuncuların yüksek ücretleri en önemli sorun. Bu konu da pazarlıkla halledilmeye çalışılıyor.

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