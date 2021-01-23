Yolcular apronda

Sarı lacivertli yönetim bir yandan da yeni transferlere yer açmak için çaba harcıyor. İlk olarak ameliyat olacak Diego Perotti ile yollar ayrılacak. Arjantinli oyuncunun menajeriyle fesih görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi. Erzurumspor'la temasta olan Nabil Dirar'ın da kısa süre içinde gönderilmesi bekleniyor. Teknik direktör Erol Bulut; Mauricio Lemos, Kemal Ademi ve Papiss Cisse'nin de gidebileceğini iletti. Talipleri çıkarsa 3 isme kolaylık sağlanacağı belirtildi. Oyuncuların yüksek ücretleri en önemli sorun. Bu konu da pazarlıkla halledilmeye çalışılıyor.