Sistem stop etti

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor deplasmanında beraberliğe razı olurken, lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisine düşüldü. 5 maçlık galibiyet serisinin bitmesiyle birlikte 'kontrollü oyun' sistemi de yeniden sorgulanmaya başladı. Doksan dakikada 8 şutla bu sezonki en düşük istatistiğini tekrarlayan sarı-lacivertlilerin ortaya koyduğu coşkusuz futbol camiada eleştiriliyor. Erol Bulut'un sistemi revize edebileceği belirtiliyor. Son dönemde baskılı futbol yerine rakibe göre oyun anlayışını tercih eden Kanarya'nın Kayserispor maçıyla birlikte yeniden hücuma dönük presli düzene dönmesi bekleniyor.

