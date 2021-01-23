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Sistem stop etti

Sivas’ta 5 maçlık serisi biten F.Bahçe 8 şutla bu sezonki en düşük istatistiğini tekrarladı. ‘Kontrollü oyun’ sorgulanıyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 23:14 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Sistem stop etti

, deplasmanında beraberliğe razı olurken, lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisine düşüldü. 5 maçlık galibiyet serisinin bitmesiyle birlikte 'kontrollü oyun' sistemi de yeniden sorgulanmaya başladı. Doksan dakikada 8 şutla bu sezonki en düşük istatistiğini tekrarlayan sarı-lacivertlilerin ortaya koyduğu coşkusuz futbol camiada eleştiriliyor. Erol Bulut'un sistemi revize edebileceği belirtiliyor. Son dönemde baskılı futbol yerine rakibe göre oyun anlayışını tercih eden Kanarya'nın Kayserispor maçıyla birlikte yeniden hücuma dönük presli düzene dönmesi bekleniyor.

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